Nordstrand : Neue Fotobände von Georg Reynders

Fotografieren ist sein großes Hobby. Dafür ist Georg Reynders auf Nordstrand bekannt. Nachdem er im April 2015 nach 22 Amtsjahren als Pfarrer der Alt-Katholischen Kirchengemeinde auf dem Eiland aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand verabschiedet worden ist, widmet er sich dieser Leidenschaft mit besonderer Intensität. Nach seiner Genesung verbindet er sie zudem mit Bewegung in frischer Seeluft. Täglich erkundet er mit dem Fahrrad die grüne Halbinsel – immer mit der Kamera im Gepäck. „Dabei entdecke ich vieles, was ich im Vorbeifahren mit dem Auto nicht gesehen hätte“, sagt der Ruheständler. Schon immer hat er gern alltägliche Szenen und besondere Momente festgehalten. Daraus sind bereits während seiner Dienstzeit fünf Text- und Bildbände unter dem Leitthema „Gedanken zum Alltag“ sowie mit den Titeln „Die Freiheit spüren“ und „Landunter – Landüber“ entstanden. Die tiefsinnigen Texte und die eindrucksvollen Landschafts-, Tier- sowie Momentaufnahmen haben bereits viele Menschen zum Nachdenken veranlasst. Die Bücher sind ausverkauft. „Da mich immer wieder Nachfragen erreichten, habe ich mich entschlossen, Nachdrucke in Auftrag zu geben und weitere Bände herauszugeben, nachdem sich wieder ein großer Fundus an Fotos angesammelt hat“, sagt Reynders. Die Titel lauten „Nordstrand – Augenblicke – Fotos einer Insel“ sowie „Suchen und Finden – Gedanken zum Alltag 6“. Man könne darin Nordstrand mit anderen Augen sehen und manches Kleinod entdecken, das gern im Alltag übersehen wird, so Reynders. Fast nebenbei ist ein Fotokalender 2018 mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden.

Zu kaufen sind die Werke im Edeka-Markt, in der Galerie „Lat di Tied“ oder unter www.nordstrand.sh.