Joldelund : Neue Bauplätze in Sicht

Die Gemeinde Joldelund prüft eine Erweiterung des Wohngebietes. Zunächst muss ein Schallgutachten erstellt werden.

von shz.de

20. März 2018, 11:00 Uhr

„Ich hatte gehofft, dass die Tagesordnung mehr Bürger als sonst anzieht“, erklärte Joldelunds Bürgermeister Reiner Hansen zu Beginn der Gemeinderats-Sitzung schmunzelnd. Tatsächlich waren 16 weitgehend jüngere Mitbürger erschienen. Ihnen bot der Gemeinde-Chef an, auch Fragen während einzelner Tagesordnungspunkte stellen zu dürfen.

So ging es um den B-Plan Nr. 5 im Osterweg, angrenzend an den Ossenstieg, in dem noch eine Fläche zu verkaufen wäre. „Im vergangenen Jahr haben wir den Plan bereits dahingehend geändert, dass aus dem ehemaligen Misch- jetzt Wohngebiet geworden ist“, erinnerte Reiner Hansen. „Sechs Interessenten habe ich schon wieder, und ich sehe die Möglichkeit einer direkt angrenzenden Erweiterung.“ Die beauftragte Planerin habe den Vorschlag gemacht, sieben Grundstücke zwischen 780 und 900 Quadratmetern zu schaffen, so der Gemeinde-Chef weiter. Allerdings sei ihm die Idee gekommen, nördlich des alten und neuen Areals, einen weiteren Streifen, der jetzt Grünland sei, mit einzuplanen. Nun müsse geprüft werden, ob das so ginge, denn es handele sich teilweise um Ausgleichsflächen für das Baugebiet. Die müsste man gegebenenfalls woanders schaffen, so der Bürgermeister. Wenn das klappen würde, könnte die Kommune den Wunsch nach größeren Grundstücken, den er bereits vernommen habe, erfüllen und vielleicht ein oder zwei weitere Flächen schaffen. „Im Moment haben wir planerische Freiheit. Traumhaft wäre es auch, wenn wir einen Fußweg für die Schulkinder zur Bushaltestelle am Ehrenmal schaffen könnten“, so Hansen.

Seine Frage in die Runde nach Grundstücks-Wunschgrößen wurde mit durchschnittlich 1.000 Quadratmetern beantwortet. Was die Hausarten angeht, so tendieren die Interessenten zu den Klassikern. „Damit kann ich arbeiten. Stadtvillen möchte ich in Joldelund vermeiden. Sie würden auch nicht ins Bild passen“, bekräftigte Hansen. Bevor aber nun weiter geplant werden könne, wobei das der nächste Schritt sei, müsse für das neue Areal ein Schallgutachten her. Das bestehende Baugebiet genieße insoweit Bestandsschutz. Nötig werde das Prozedere wegen einer Gesetzesänderung, die ein Gutachten verlangt, in dem nachgewiesen werden muss, dass die Immissions-Werte vom Bürgerwindpark östlich der Fläche eingehalten werden. „Ohne solch ein Gutachten und vor allem mit dem Nachweis der zulässigen Werte hat kein neues Baugebiet eine Chance. Vor der Änderung mussten die Windparks bestimmte Abstände einhalten. Heutzutage sind die Schallgrenzen runtergesetzt worden, so dass manche Gemeinden schon gar keine Baugebiete mehr anbieten können“, erklärte der Bürgermeister. Ein entsprechendes Fachgutachten koste rund 4.500 Euro. Ein Vorgespräch habe ergeben, dass für das geplante Gebiet Aussicht auf Erfolg besteht. Er würde das Gutachten am liebsten nicht nur auf das Baugebiet beschränken, sondern einmal die gesamte östliche Dorfgrenze unter die Lupe nehmen lassen, allerdings werde das sicher kostentechnisch eine Ecke mehr zu Buche schlagen.

Das Gremium sprach sich zunächst für ein Gutachten, abgestimmt auf die zukünftige Baufläche, aus. Parallel soll allerdings eine Anfrage nach den Kosten für ein erweitertes erfolgen. Sollte das nicht wesentlich teurer werden, ist geplant, in einer internen schnell einzuberufenden Arbeitssitzung zu entscheiden. „Ich freue mich, dass wir erst mal weitergekommen sind“, so Hansen.

Weiterhin informierte der Bürgermeister, dass die VR Bank Niebüll den Standort Joldelund erhalten möchte. Allerdings ist das Gebäude nicht mehr zeitgemäß. „Die VR-Bank möchte gemeinsam mit der Kommune ein attraktives Projekt auf die Beine stellen. Dazu werde ich demnächst zu einer Einwohnerversammlung einladen. Jeder Bürger darf sich Gedanken über die Gestaltung des Geländes machen.“

Abschließend berichtete der Bürgermeister, dass er versehentlich den Termin zur Aktion Sauberes Dorf auf Ostermontag (2. April) gelegt habe. Neues Treffen für die Aktion ist nun Mittwoch, 4. April, 18 Uhr am Feuerwehrhaus.