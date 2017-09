Neubau für Löschzug Gefahrgut in Husum : Neubau für Spezial-Löschzug

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

von ax

erstellt am 07.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Er wird immer dann gerufen, wenn aus umgestürzten Lkw Flüssigkeiten auslaufen oder Gase aus Behältern oder Räumen dringen: der Löschzug Gefahrgut (LZG). Die Spezialeinheit kommt auf beachtliche Einsatzzahlen: 14 in 2014, 26 in 2015 und 18 in 2016. Der Löschzug Gefahrgut war nach mehreren Umzügen in der Husumer Otto-Hahn-Straße stationiert und ist nun in einen 1,1 Millionen teuren Neubau auf dem Gelände der Feuerwehrzentrale am Otto-Backens-Weg umgezogen.

Anlässlich der Einweihung betonte Jörg-Friedrich von Sobbe, stellvertretender Landrat, dass die Bildung einer solchen Einheit Pflichtaufgabe des Kreises und vertraglich dem Kreisfeuerwehrverband übertragen worden sei. Er zollte den Einsatzkräften „Dank und höchste Anerkennung“, denn sie verrichten ihren Dienst neben den Übungen und Einsätzen in ihren örtlichen Wehren. Sie werden zu Unfällen mit gefährlichen Stoffen gerufen, sogar zu kerntechnischen Unglücken und bei Gefahren durch Krankheitserreger. Dafür hätten sie komplexe Ausbildungen durchlaufen, beherrschten den Umgang etwa mit Messgeräten für Radioaktivität oder jegliche Arten von gefährlichen Chemikalien.

Den symbolischen Schlüssel übergab Architekt Manuel Dycker vom Büro Johannsen, Fuchs und Dycker an Jörg-Friedrich von Sobbe, der ihn sogleich an den stellvertretenden Kreiswehrführer Wolfgang Clasen weiter reichte. Er vertrat Kreisbrandmeister Christian Albertsen, der andernorts Termine wahrnahm. Schließlich landete der Schlüssel dort, wo er im Feuerwehr-Alltag hingehört: in den Händen von Markus Knoblauch, dem Leiter des Löschzuges Gefahrgut. Er führt die Spezialisten-Truppe seit dem Jahr 2011 an.

In dem Neubau am Otto-Backens-Weg finden alle acht Einsatzfahrzeuge inklusive Anhängern ihren Platz. Entstanden sind zudem Verwaltungs- und sanitäre Räume. Baubeginn war im März. Der LZG zählt aktuell 96 Kräfte, darunter 30 auf Sylt. Auf der Insel ist das dort für Einsätze notwendige Material auf Rollwagen gelagert, auf dem Festland steht je ein LZG-Einsatzfahrzeug bei den Feuerwehren in Tönning und Leck.

Die Gäste hatten hinreichend Gelegenheit, Neubau und Einsatzfahrzeuge zu besichtigen. Klaus Vollmert, stellvertretender Kreiswehrführer aus Dithmarschen befand fachkundig: „Keine goldenen Wasserhähne, aber alles, um jede Gefahrenlage in den Griff zu bekommen – so eine Unterkunft wünschen wir uns auch.“