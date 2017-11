Reußenköge : Neubau an der Badestelle Lüttmoorsiel

vergrößern 1 von 1 Foto: hhr 1 von 1

Zentraler Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung in den Reußenkögen war die Beteiligung der Öffentlichkeit am geplanten Bau einer Naturschutzstation am Servicegebäude Lüttmoorsiel. Dafür sind ein Bebauungsplan sowie eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Dem vorgestellten Plan wurde zugestimmt, er wird jetzt im Rathaus in Bredstedt ausgelegt. Einwände gegen den Plan können dann im Amt vorgetragen werden.

„Die Badestelle Lüttmoorsiel ist ein hochfrequentiertes Gebiet mit einer bedeutenden Erholungsfunktion. Deshalb will die Gemeinde an dieser Stelle beim bestehenden Servicegebäude eine Naturschutzstation als Ergänzung errichten“, begründete Bürgermeister Dirk Albrecht das geplante Projekt. Da der Bereich bereits heute schon von vielen Besuchern genutzt wird, sieht man die dort geschützten Biotope oder ökologisch hochwertigen Flächen durch den geplanten Neubau nicht beeinträchtigt. Bereits die gültigen Sondernutzungsflächen weisen für den Bereich eine Fläche für „kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen“ aus. Mit dem Bau der Naturschutzstation soll eine Verbesserung und Unterstützung des örtlichen Naturschutzes, eine Verbesserung des Informationsangebotes sowie eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Tourismus erreicht werden.

Der Neubau soll eine funktionale Erweiterung des bestehenden Servicegebäudes werden. Geplant ist ein zweistöckiger Bau mit Ausstellungsraum, Info-Bereich, einem kleinem Shop-Bereich für Fachbücher und Bestimmungshilfen sowie Büroräume der Nationalparkverwaltung und Naturschutzvereine. Im Obergeschoss soll ein Bereich mit Schlafräumen für die Unterbringung der im Schutzgebiet eingesetzten Freiwilligen und Nationalpark-Betreuer entstehen. Die bauliche Erweiterung soll auf den bestehenden Flächen des befestigten Parkplatzes erfolgen und sich in das Landschaftsbild einfügen.

Mit dem Anbau für die Koogshalle (wir berichteten) wurde begonnen. Rund 1,5 Millionen Euro werden in die Maßnahme investiert, mit der Fertigstellung rechnet der Bürgermeister im kommenden Sommer. Der Nachtragshaushalt 2017 wurde wegen der Mehrkosten beim Bau der Kreisstraße angepasst.