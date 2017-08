Küstenschnack-Kolumne : Nee, watt schöööön – der Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Ist es Ihnen schon mal aufgefallen? Egal, wo sie hinfahren, einer war immer schon da. Nein, nicht Storm. Der alte Goethe war’s. Von Husum ist ein Besuch des deutschen Jahrhundertdichters und Dauerreisenden allerdings nicht überliefert. Lag ja damals auch ganz schön randständig, unser Örtchen. Aber genau das macht es für Leute von heute offenbar umso interessanter. Weltnaturerbe Wattenmeer, Ebbe und Flut oder Herbststürme, die in Hessen mit dem Untergang des Abendlandes gleichgesetzt würden – da kann man doch mal hinfahren.

Außerdem ist es noch gar nicht lange her, da bezeichnete eine Tageszeitung Husum als eine von zehn Städten mit dem größten Potenzial im Lande. Mit dabei in der Pole-Position, zwei Plätze vor Husum: Leipzig. Na bitte, geht doch.

Offen ließ die „Welt“ allerdings, nach welchen Kriterien sie zu diesem Ergebnis gelangt war. Potenzial – das klingt nach Konjunktiv. Aber egal: Dabei sein ist bekanntlich alles. Und damit zurück in die Niederungen der Erlebnispotenziale. Nordfriesland mit dem Fahrrad – wie das so ist, wollte ein Redakteur der Sächsischen Zeitung wissen und begab sich nebst Ehefrau auf eine 1600-Kilometer lange Nord-Süd-Tour durch Deutschland.

Der Startschuss fiel in Westerland auf Sylt, das sich dem Dresdner Kollegen offenbar von seiner schönsten Seite zeigte und ihn geradezu verzückte. Von dort ging es am Meer entlang – weiter nach Husum, wo eine besonders aggressive Form von Entschleunigung erste philosophische Erkenntnisse herbeiführte: „Ich schätze, es gibt mehr dieser wandelnden Flokatis (nur zur Sicherheit, gemeint sind Schafe, Anm. d. Red.) als Menschen in Schleswig-Holstein. Und: „Ob die ‚Loide‘ hier deshalb die glücklichsten und tatsächlich freundlichsten Bundesbürger sind?“ „Joh. Wir sabbeln uns halt keinen ab und denken vor dem Sprechen nach, wenn nötig auch ’n ganzen Tag“, würde Sänger Stefan Gwildis sagen. Eins-A-Zeugnis aus Dresden also. Zumindest für Sylt, das „schnuckelige Husum“ und die vierbeinigen Flokatis.

Aber dann ging es weiter nach Meldorf. Und dazwischen zwei „völlig gesichtslose Touristen-Flachburgen“ – wie „Ex-Fischerdörfer an der Costa Brava“: Sankt Peter-Ording und Büsum. Denen zog der Kollege das „beschauliche Meldorf mit seiner riesigen backsteingotischen Kirche“ allemal vor. Was Büsum angeht, wage ich nicht ernsthaft zu widersprechen: selten einen belang- und gesichtsloseren Ort gesehen. Aber St. Peter-Ording? Das hat – wie Husum – auch noch reichlich Potenzial, richtig. Aber im Sommer bin ich lieber dort als im tristen Meldorf – Backsteingotik hin oder her. Schade nur, dass es so nicht richtig Sommer werden will. Aber das ist bekanntlich eine andere Geschichte. o

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 05.Aug.2017 | 15:00 Uhr