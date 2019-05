Bordelum : Naturerlebnistag mit viel Programm

Am Sonnabend (11.) findet ab 14 Uhr im Kerngebiet des Naturerlebnisraumes Stollberg, dem Lernort Natur, ein Tag der offenen Tür mit vielen Angeboten statt.

von hn

10. Mai 2019, 14:53 Uhr

Bordelum | Hautnah und packend lassen sich heute (11.) die Wunder der Natur erleben. Zu einem Tag der offenen Tür laden der Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland, die Gemeinde Bordelum und das Amt Mittleres Nordfriesland alle Interessierten ab 14 Uhr in das Kerngebiet des Naturerlebnisraumes Stollberg, dem Lernort Natur, ein. Treffpunkt ist am Büttjebüller Kirchenweg 1.

Und zu erleben gibt es hier einiges. Kinder und Erwachsene können sich mit den Lebensräumen Schulwald, dem Mischwald, der hochwertigen Trockenrasenfläche, dem Lebensraum Teich, der Obstwiese, den Blühwiesen, den Knicks und dem Redder vertraut machen und diese Vielfalt genießen. Präsentieren möchten sich auch die Kinder-Natur-Gruppe und die KiTa-Natur-Gruppe.

Besucher haben die Chance, an Info-Rundgängen teilzunehmen, begleitet unter anderem von Christen Hingst aus Hattstedt (Umweltpädagoge), Karl-Friedrich Thiessen aus Burg (Fledermaus-Experte), Jürgen Hebbel aus Niebüll (AG Geo-Botanik), Bürgermeister Peter Reinhold Petersen sowie Vereinsmitgliedern.

Infotafeln, ganz an den Bedürfnissen der Besucher orientiert, ermöglichen an den Rundwegen Einblicke in die unterschiedlichen Lebensräume von Pflanzen und Tieren.

Vereinsvorsitzender Heinrich Becker: „Zeigen können wir den Besuchern, dass unser Gebiet in den Jahren 2018 und 2019 vielfältiger und ökologisch wertvoller gestaltet worden ist.“ Um die Artenvielfalt zu fördern, wurden die Obstwiese (zwei Hektar) durch die Nachpflanzung von 80 Obstbäumen zu einer „Arche für Regionalsorten“ entwickelt, eine Blühwiese auf etwa 5000 Quadratmeter sowie eine fledermausgerechte Blühwiese auf etwa 2000 Quadratmeter mit nachtblühenden Pflanzen angelegt. Geschaffen wurde weiterhin ein „bunter Knick“ – auf etwa 360 Meter mit fruchtragenden Sträuchern, teilweise mit Urpflaumen oder Primitivpflaumen bepflanzt – sowie eine Baumschule zur Sicherung und Vermehrung von Urpflaumen. Angelegt wurden eine Kinderobstwiese, ein Winterquartier für Fledermäuse in einem sieben Meter hohen Fledermausberg sowie Obstbäume als „Ereignis-Bäume“ gepflanzt, um durch Plaketten dokumentierte Patenschaften zu ermöglichen.

Der Naturspielplatz lädt Kinder und Familien ein, ihrer Spielfreude freien Lauf zu lassen. Die Dörpumer Landfrauen bieten in einem Pavillon Kaffee und Kuchen an. Darüber hinaus sind im gesamten Gebiet Sitzgelegenheiten vorhanden.