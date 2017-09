Hattstedt : Natur und Sport nachhaltig verbinden

vergrößern 1 von 1 Foto: Rahn 1 von 1

Einen zukunftsweisenden Beschluss segneten Hattstedts Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig ab. Sie ratifizierten das gemeinsam erarbeitete Leitbild zwischen Kommune, Turn- und Sportverein (TSV) Hattstedt sowie dem Naturschutzverein NBN (Naturengagement Bürgerwindparks Nordfriesland) zum Naturraum Schobüller Berg/Wittland.

Bürgermeister Ralf Heßmann sowie TSV-Chef Thorsten Schulze unterschrieben das Papier. „Das was geschaffen worden ist und noch werden soll, hat bundesweit Alleinstellungsmerkmal. Es macht das problemlose Zusammenspiel von Sport und Natur möglich und erlebbar“, fasste Schulze zusammen. Nun sei es auch leichter, so Heßmann, für weitere Projekte Förderanträge positiv durchzusetzen.

Was verbirgt sich nun hinter dem Leitbild? Der TSV-Sportpark liegt mitten im besagten Landschaftsschutzgebiet. Bei der Erweiterung der Anlage wuchs der Wunsch der Akteure, sich noch mehr als bisher für die Erhaltung des Schutzstatus einzusetzen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, um Sport und Natur nachhaltig zu verbinden. Zentrales Anliegen war und ist es, das inzwischen etwa zwölf Hektar große Areal – einiges an Land konnte durch den NBV erworben werden – zu schützen, zu bewahren, umweltpädagogisch aufzuarbeiten und jedem zugänglich zu machen. Einbezogen wurden auch die in unmittelbarer Nähe liegenden gemeindeeigenen Flächen im Bereich Wittland, bestehend aus Heide, Magerwiesen, Sandwegen und Wällen.

Franz Brambrink, Leiter des Fachdienstes Umwelt beim Kreis Nordfriesland, das Fachunternehmen Amphi Consult sowie der Anlieger und Grundschullehrer Christen Hingst stiegen mit ein in das Projekt-Boot. So wurden Heideflächen für ihre natürliche Weiterentwicklung geplaggt, neue Heide angesät, der nicht dorthin gehörende Fichtenwald gekappt und dafür Eichen gepflanzt. Inzwischen gibt es eine Mischung aus jeweils 50 Prozent Wald- sowie extensiv bewirtschafteten Weide- und Wiesenflächen inklusive Heide rund um den Sportpark. Besagte Maßnahmen sind aus Vereinsvermögen sowie Ausgleichsgeldern der Windkraft bezahlt worden – etwa 60.000 Euro. Angelegte Teiche dienen dem Amphibienschutz. In der Naturoase sind sowohl Insekten, als auch Wald-, Wiesen- und Seevögel zu Hause. Viele Bürger nutzen das Gebiet für ihre Erholung.

Beim Bau des Sportparks wurde auf Natur- und Umweltschutz geachtet. Die fast autarke Energieversorgung des Clubheims oder der Solartankstelle für E-Bikes sind zu nennen, genauso wie die barrierefreien Einrichtungen. Derzeit wird an der Anlage eines Trimm-Dich-Pfades sowie einer Nordic-Walking-Strecke vom Sportpark durch das Landschaftsschutzgebiet bis nach Husum gearbeitet. Dabei soll auch das Vereins-Café eine Rolle spielen. Urlauber und Einheimische können davon profitieren. Auf dem Sport-Gelände sind Nistkästen und –hilfen angebracht worden. Maulwürfe werden nicht mit Gift bekämpft, sondern natürlichen Feinden, den Falken. An den Spielfeldrändern gibt es Falkenstangen, auf denen sich die Raubvögel gern niederlassen und auf ihre Beute warten. Weitere Planungen, wie der Bau eines Kunstrasenplatzes laufen. So wird Versiegelung der Flächen vermieden und sie bleiben wasserdurchlässig. Weiter wird die Anlage eines Fledermaus- sowie Rodelberges geplant. Letzterer kann auch für Trainingszwecke genutzt werden. Mehr als sonst sollen auch die Schüler der Hattstedter Grundschule eingebunden werden.

In dem Leitbild verpflichten sich die drei Partner, zukünftig weitere Maßnahmen zu entwickeln. Dazu, so informierte der Gemeinde-Chef, sei noch die zweite Änderung des B-Planes Nr. 17 für das Gebiet nötig. Die sei in Vorbereitung und wichtig für Bau- und Förderanträge. Die Laufbahn müsse beispielsweise erneuert werden. Darüber machten sich die Vorstandsmitglieder des TSV Gedanken. Einer davon sei der Ausbau mit fünf Bahnen. „Mir wäre es auch wichtig, einen Sportentwicklungsplan anzustoßen, wie es die Stadt Bredstedt getan hat“, so Heßmann weiter.

Nach einstimmigem Ja aus der Runde sollen Angebote eingeholt werden. Schließlich informierte Heßmann, dass die Arbeiten am Anbau an die kommunale Kita „Arche Noah“ (wir berichteten) im Zeitplan liege. Fertigstellung ist Mitte November geplant.