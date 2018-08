von Volkert Bandixen

27. Februar 2034, 19:23 Uhr

Schon am Eingang des Multimar Wattforums in Tönning können sich Besucher jetzt einen Überblick über den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer verschaffen. Das Beste daran: Ein neues, sechs Meter langes und zweieinhalb Meter breites Nationalpark-Relief gibt dreidimensional auch kleine Details an der nordfriesischen Küste wieder. Selbst die kleine Insel auf Norderoogsand , die sich seit einigen Jahren entwickelt, ist zu sehen. Im Vorjahr besuchten rund 150 000 Menschen das zentrale Nationalpark-Zentrum an der Westküste. Nordfriesland-Seite