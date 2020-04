Nordstrand : Nächtliches Zechgelage auf dem Spielplatz der Herrendeichschule

Die Unbekannten hinterlassen eine zerstörte Sitzbank und Müll. Es ist dort nicht der erste Zwischenfall dieser Art.

von Sabine Voiges

24. April 2020, 13:24 Uhr

Nordstrand | Augenscheinlich trafen sich in der Nacht zu Freitag auf dem Spielplatz der Nordstrander Herrendeichschule Unbekannte zu einem üppigen Saufgelage. Doch am Morgen lagen hier nicht nur mehrere Schnaps- und Plastikflaschen rum.

„Eine Bank der Sitzgruppe wurde mutwillig zerstört und auseinandergerissen. So eine wüste Szene finden wir auch nicht das erste Mal vor. Wir haben immer wieder Schäden auf dem Schulgelände, die auf pure Langeweile und schiere Zerstörungswut hindeuten. Für die Kinder, die so etwas dann vorfinden, ist es erschreckend und natürlich auch gefährlich“, erklärt die Schulleiterin Dörte Woydack ebenso fassungslos wie verärgert.

Die Schule habe, in der Hoffnung, dass ein Anwohner oder ein Passant vielleicht doch etwas bemerkt hat, nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Hattstedt unter Telefon 04846/2079950 entgegen.