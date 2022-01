St. Peter-Ording : Nachruf für Willi Bahrenfuß und Georg Werner Jensen: Zwei engagierte St. Peteraner gestorben

Anfang Januar sind Willi Bahrenfuß und Georg Werner Jensen gestorben. Als Gemeindevertreter prägten sie Jahrzehnte in ihrer geradlinigen, aber auch kritischen Art die Kommunalpolitik mit.

14. Januar 2022, 14:50 Uhr

Anfang Januar sind Willi Bahrenfuß und Georg Werner Jensen gestorben. Als Gemeindevertreter prägten sie Jahrzehnte in ihrer geradlinigen, aber auch kritischen Art die Kommunalpolitik mit.

Viele Jahren haben sie zusammen die Gemeindepolitik von St. Peter-Ording mitbestimmt, saßen in den Sitzungen nebeneinander und hörten beide im selben Jahr auf. Auch außerhalb der Politik haben sie sich vielfältig und mit Herzblut für die Allgemeinheit eingesetzt. Nun sind Wilhelm Bahrenfuß und Georg Werner Jensen, als hätten sie auch diesen letzten Schritt miteinander abgesprochen, mit nur wenigen Tagen Abstand gestorben.

Damit hat St. Peter-Ording zwei Persönlichkeiten verloren, die – jeder auf seine Weise – gradlinig ihre Ansichten zum Wohle der Gemeinde und ihrer Bürger vertreten und sich engagiert haben. Während Wilhelm Bahrenfuß meist ruhig und bedächtig, immer sachlich, manchmal hintersinnig, seine Argumente vortrug, kam von Georg Werner Jensen öfter schon mal eine energische Ansage.

51 Jahre in der Gemeindevertretung

Wilhelm Bahrenfuß, der am 5. Januar im Alter von 89 Jahren gestorben ist, engagierte sich jahrzehntelang in der Gemeindevertretung. Von 1967 bis 2018 saß er für die Allgemeine Wählergemeinschaft (AWG) in dem Gremium, so lange, wie wohl kaum ein Kommunalpolitiker im Land. Zunächst noch unpolitisch, aber neugierig trat der gelernte Steuerberater damals der frisch gegründeten AWG bei.

Dank seiner sachlichen, freundlichen und ausgleichenden Art wurden ihm nach und nach verschiedene Ämter übertragen, wie der Vorsitz im Finanzausschuss von 1994 bis 2013. Unter anderem war er von 1990 bis 2018, fast 30 Jahre lang, stellvertretender Bürgermeister. Darüber hinaus leitete er umsichtig den Hauptausschuss des Amtes Eidersedt von 2008 bis 2018 und scheute sich auch im höheren Alter nicht den Posten des stellvertretenden Amtsdirektors zu übernehmen (2008 bis 2013).

Sorge um die alte Bausubstanz von SPO

Traurig machte Bahrenfuß, dass im Badeort die alte Bausubstanz immer mehr verschwand. Auf keinen Fall sollten im Badeort Hochhäuser entstehen, wie schon einmal in den frühen 1970er Jahren, das wünschte er sich für die Zukunft von St. Peter-Ording.

Die Gemeinde lag ihm immer am Herzen, seit der gebürtige Gardinger 1950 als frischgebackener Steuerberater dorthin gezogen war. Man kann auch sagen, dass er den Ort mit aufgebaut hat. Denn für Kredite benötigten die Gastwirte, Hoteliers und Pensionsinhaber schließlich eine gute Bilanz, erzählte er mal, wie so oft mit einem Schmunzeln.

Georg Werner Jensen, ein Natur- und Menschenfreund

Auch Georg Werner Jensen, der am 2. Januar nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben, ist lag St. Peter-Ording sehr am Herzen. Er stammte aus einer alteingesessenen St. Peteraner Familie und kannte den Ort, die Menschen und die Natur in- und auswendig.

Der langjährige Schulleiter der Utholmschule, der Grundschule des Ortes, setzte sich in seiner Zeit als Gemeindevertreter von 1998 bis 2018 besonders für Soziales und die Umwelt ein, unter anderem war er Vorsitzender des Sozialausschusses sowie stellvertretender Bürgermeister.

Im Wattenmeer und in der Luft zuhause

„Er engagierte sich enorm für die Themen, die ihm am Herzen lagen“, erinnert sich Bürgervorsteher Boy Jöns. „Und ließ sich dabei nicht vereinnahmen und verbiegen.“ Eines dieser Themen war die Natur. Mit großem Engagement war er als Wattführer unterwegs, um anderen Menschen die Besonderheiten und das Schutzbedürfnis des Wattenmeers näher zu bringen. Der Erhalt der Schöpfung war ihm eine Herzensangelegenheit.

Er ist eine Persönlichkeit, die ich sehr vermissen werde, genau wie Willi Bahrenfuß. Boy Jöns, Bürgervorsteher

Gerne betrachtete Georg Werner Jensen die Natur auch aus der Luft, wenn er mit seinem Flugzeug unterwegs war, eine weitere große Leidenschaft. Und mit großer Leidenschaft war er auch Lehrer und Schulleiter und dabei höchst anerkannt in dieser Rolle. Kinder zu selbstbewussten, aktiven und frohen Menschen zu erziehen, war ihm ganz ausgesprochen wichtig.

„Mir tut es weh, dass er nicht mehr dabei ist“, sagt Bürgervorsteher Jöns. „Er ist eine Persönlichkeit, die ich sehr vermissen werde, genau wie Willi Bahrenfuß, der ein ganz dolles Vorbild für mich ist.“