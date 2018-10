Hattstedt : Nachhaltig: Vorjahres-Erntekrone wiederverwendet

Für das gut besuchte Gemeindefest hatten die Landfrauen die Erntekrone aufgehübscht. Bis zum ersten Advent ist sie der Hingucker in der St. Marien-Kirche.

von Udo Rahn

01. Oktober 2018, 14:39 Uhr

Wenn Pastor Jörn Jebsen seine „Schäfchen“ zum alle zwei Jahre stattfindenden Gemeindefest einlädt, dann wird das Haus voll. Zum fünften Mal in Folge stellten Sonja und Uwe Andresen ihren Reitstall auf Hof Klingenburg dafür zur Verfügung. Das bunte Fest des Glaubens stand unter dem Motto Erntedank 2018. Liebevoll war der als Altar dienende Anhänger von Freiwilligen des Landfrauenvereins Hattstedt und Umgebung geschmückt worden. Landfrau Elfriede Gessinger übergab – zumindest symbolisch – die Erntekrone an den Seelsorger, denn am Abend zuvor hatten Vereinsmitglieder diese bereits beim Vorbereiten der Halle aufgehängt. „Wir haben aus Gründen der Nachhaltigkeit die Krone aus dem vergangenen Jahr wiederverwendet, sie nur ein bisschen aufgehübscht“, berichtete sie.

Dicht gedrängt saßen die Gottesdienstbesucher vor dem Altar. Igor Vlassow begleitete auf dem Keyboard den Gemeinde-Gesang, denn auf den Posaunenchor Hattstedt musste diesmal wegen der Herbstferien verzichtet werden. Doch der Sache tat das keinen Abbruch. „Wir alle haben zu danken für die Ernte, die Gott auch in diesem Jahr trotz Dürre geschenkt hat, aber auch für den Frieden und Wohlstand, den wir hier genießen dürfen“, sagte Jörn Jebsen in seiner Predigt. Als Sinnbild des Lebens gelte das Brot. Brot und Leben teilen, das mache eine Gemeinschaft aus.

Für Gänsehautmomente sorgte der Augenblick des symbolischen Teilens. Konfirmanden hatten einige der von ihnen am Tag zuvor frisch gebackenen Brote verteilt, die dann im Gottesdienst mit dem Banknachbarn geteilt und gegessen werden durften. Den Teig hatte der Hattstedter Bäckermeister Niels Hansen gespendet. Einige der jungen Leute durften das Brot unter fachkundiger Anleitung in der Backstube zubereiten.

Das Festprogramm ging danach munter weiter: mit einer Mittags- und Kaffeetafel, musikalischen Beiträgen des Husumer Chores „Horizonte“ und des Feuerwehrmusikzuges Hattstedt-Wobbenbüll. Begehrt waren die Stände mit Bastelarbeiten des Kindergartens An de Kark sowie des Welt-Ladens. „Pastors Likör“ und seine selbst gemachten Marmeladen fehlten nicht.

Für die Aktion Sammelsurium hatten Konfirmanden mit ihren Vätern Bewohner um Überflüssiges für den Flohmarkt gebeten – und da kam einiges zusammen, auch an Einnahmen. „Der Erlös liegt bei rund 1.000 Euro, und die gehen zugunsten der Gemeindearbeit“, freute sich Jebsen.