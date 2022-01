Corona in Nordfriesland : Nach Weihnachtsparty im Pahlazzo: Auch immer mehr junge Nordfriesen infiziert

Weihnachtspartys in Dithmarschen haben dem nordfriesischen Nachbarkreis extrem hohe Inzidenzen beschert. Jetzt schwappt ein Teil der Welle auch ins südliche Nordfriesland.

07. Januar 2022, 15:28 Uhr

Zu Weihnachten noch einmal richtig abfeiern, bevor dann die neue Corona-Verordnung mit ihren Einschränkungen in Kraft trat, die Gelegenheit haben viele im Pahlazzo in Pahlen (Kreis Dithmarschen) genutzt – und das hat nun Folgen auch im südlichen Nordfriesland.

Vermehrt war in den vergangenen Tagen auf der Straße und im Internet zu hören und zu lesen, dass junge Leute, die dort gefeiert hatten, eine Ansteckung fürchten und sich nun testen lassen. So berichtet auch Hausarzt Dieter Kowalczyk aus Friedrichstadt, dass viele der jungen Leute, die wegen Corona in seine Praxis kommen, sagen, dass sie im Pahlazzo waren.

Das Pahlazzo selbst hat auf seiner Homepage einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht. Darin heißt es: „Wie wir leider selber nur aus den Medien entnehmen konnten, gab es bei der Mega-X-Mas-Party trotz konsequenter Einhaltung aller Vorgaben des Landes/Kreises, inkl. dem Einlass nach 2G+ offenbar mehrere Fälle der Corona-Variante Omikron.“ Der Betreiber empfiehlt Betroffenen, sich beim Hausarzt testen zu lassen und sich in Quarantäne zu begeben.

Man kann durchaus sagen, dass diese Party das Infektionsgeschehen im südlichen Kreisgebiet beeinflusst hat. Hans-Martin Slopianka, Pressesprecher Kreis Nordfriesland

Der Kreis Nordfriesland bestätigt auf Anfrage: „Aktuell haben wir 24 positiv getestete Personen aus dem Kreisgebiet, die bei uns angegeben haben, zur fraglichen Zeit im Pahlazzo gewesen zu sein. Manche von ihnen haben Haushaltsmitglieder angesteckt. Man kann durchaus sagen, dass diese Party das Infektionsgeschehen im südlichen Kreisgebiet beeinflusst hat.“

Hohe Inzidenz in Dithmarschen

Der Kreis Dithmarschen geht davon aus, dass unter den Gästen in Pahlen auch Teilnehmer der Party in der D-Halle in Meldorf am vierten Adventswochenende waren oder Kontaktpersonen von diesen. Diese Party ist einer der großen Auslöser der Corona-Welle in Dithmarschen, die den Kreis unter die Spitzengruppe der Regionen in Deutschland mit hohen Inzidenzwerten katapultiert hat. Bei den hohen Infektionszahlen lassen sich die einzelnen Fälle aber nicht mehr dem Ansteckungsort zuordnen, so Kreis-Pressesprecherin Elena Schnittchen auf Anfrage.

Den Partyveranstaltern sei kein Vorwurf zu machen, so Schnittchen weiter. Sie hätten sich gesetzeskonform verhalten. Zudem seien die Inzidenzzahlen im Dezember noch sehr niedrig gewesen.

Das sagt Pahlazzo-Betreiber Rudolf Diener

Auch Pahlazzo-Betreiber Rudolf Diener betont, dass er sich bei der Veranstaltung am 25. Dezember an die Vorgaben gehalten habe. „Wir hatten auch eine eigene Teststation eingerichtet.“ Aber er habe schon erhebliche Zweifel an der Sicherheit der Tests. Es bleibe immer ein Restrisiko, dass ein Infizierter doch negativ getestet wird, sich die Virenlast erst in den Stunden nach dem Test entwickle. Wenn man die Omikron-Welle hätte verhindern wollen, hätte man alles verbieten müssen.