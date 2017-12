Trotz Filialschließungen : Nach Husum will H&M kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 20.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Vor wenigen Tagen vermeldete der schwedische Modekonzern H&M, nach überraschenden Einbußen Filialen zu schließen und weniger neue Geschäfte zu eröffnen als bisher geplant. Grund für diese Entwicklung ist nach Konzernangaben unter anderem die wachsende Konkurrenz durch Online-Händler.

Für Husum sind dies auf den ersten Blick keine guten Nachrichten – soll H&M doch das Zugpferd des neuen Husum Shopping-Centers werden und nach der Eröffnung 2019 jüngere Kundschaft in die Storm-Stadt locken.

Nach Aussage von Martin Mörl, Geschäftsführer der Prelios Immobilien GmbH, dem Projektentwickler des Vorhabens, bestehe allerdings kein Grund zur Annahme, die Shopping-Center-Betreiber könnten Husum fern bleiben: „H&M kommt definitiv nach Husum. Am bestehenden Mietvertrag zwischen H&M und dem Husum Shopping Center hat sich nichts geändert. Das Husum Shopping hat einen hervorragenden Standort“, so Mörl in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage unserer Zeitung. Und auch H&M selbst bestätigt per Pressestelle: „Sobald das Shopping-Center in Husum eröffnet, eröffnet auch unser H&M-Geschäft.“