Ein Jude in Husum : Nach Attentat von Halle: Der Schock sitzt tief

Der Husumer Horst Ephraim Blunk spricht im Interview über seine Ängste als Jude in Deutschland und eine Gesellschaft, die aufwachen muss.

Husum | Horst Ephraim Blunk (70) ist Jude und lebt in Husum. Das Attentat auf die Synagoge in Halle hat ihn tief erschüttert. Vor Antisemitismus und Rechtsradikalismus hatte er schon vorher gewarnt, doch der Terroranschlag von Mittwoch lässt ihn noch stärker ins Grübeln geraten. Darüber sprach er mit Rüdiger Otto von Brocken.

Wie haben Sie von dem Anschlag in Halle erfahren?

In Kiel, in der Synagoge. (macht eine Pause). Mir wird ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Ausgerechnet an Jom Kippur, wenn wir Juden 25 Stunden lang beten . . .

Was ist danach in Ihnen vorgegangen?

Ich war total geschockt. Und wir haben uns natürlich alle gefragt: Was ist da für ein Irrer im Gange. Zunächst kannten wir ja gar keine Hintergründe. Wir waren im Gebet, unsere Handys aus. Als wir dann hörten, dass der Attentäter Helm und Kamera dabei hatte, erinnerte uns das an Norwegen und den Massenmörder von 2011, Anders Breivig. Für uns hat Terrorismus ja immer zwei Enden: den Rechtsextremismus und den radikalen Islamismus.

In unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt, Sie seien froh und dankbar, dass wir solche gewaltbereiten Rechtsradikalen wie in Ostdeutschland hier nicht haben. Fühlen Sie sich nach dem Anschlag von Halle in Husum noch immer sicher?

Ehrlich gesagt nein. Damals habe ich Ihnen auch gesagt, dass ich nicht in Berlin, aber hier in Husum noch die Kippa tragen würde. Auch was das angeht, bin ich inzwischen nicht mehr sicher. Ja, der Schock sitzt tief. Das Attentat von Halle hat dazu geführt, dass meine Frau und ich noch mehr verunsichert sind als davor. Ich achte zum Beispiel noch mehr darauf, wer gerade hinter mir steht. Neulich hat jemand gesagt, es sei eine Schande, dass Synagogen in Deutschland bewacht werden müssten. Aber als wir von dem Anschlag erfuhren, waren wir doch froh, dass die Polizei auch zu unserer Synagoge kam – wenn auch erst eine Stunde später.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie nach dem Anschlag zum Solidar-Gottesdienst am Sonntag in die Marienkirche, aber dann auch wieder in die Synagoge?

Wir fahren noch am selben Tag nach Kiel – zur Sukka. Da sitzen wir in einer offenen Hütte zusammen, essen und trinken gemeinsam. Ein religiöser Akt, der uns daran erinnern soll, dass wir nach unserem Auszug aus Ägypten 40 Jahre lang auf Wanderschaft waren. Was Husum angeht, habe ich zwiespältige Gefühle. Da ist zum einen die Furcht nach den Geschehnissen von Halle, aber auch das schöne Gefühl der Solidarität. In Kiel werde ich das Auto sicher ein bisschen weiter weg parken, damit man nicht gleich zugeordnet wird. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Polizei in der Nähe ist, zumal das Gelände draußen offener und zugänglicher ist als die Synagoge.

Welche Reaktion haben Sie persönlich auf den Anschlag von Halle erfahren?

Viele Bekannte und Freunde aus der Nachbarschaft, aber auch aus ganz Deutschland und darüber hinaus haben angerufen oder gemailt und ihre Anteilnahme und ihren tiefen Schmerz bekundet.

Was müsste geschehen, damit diesem Terror von rechts ein Ende gesetzt wird? Brauchen wir eine Friday-for-Future-Bewegung gegen Rechtsradikalismus und latenten Antisemitismus in Deutschland?

Ob so etwas wirklich greifen würde . . . ich weiß nicht. Es gab ja schon Versuche in dieser Richtung. Den Kippa-Tag 2018 zum Beispiel oder damals, als in der Zeit des Nationalsozialismus der dänische König sein Volk aufforderte, die Kippa aufzusetzen und sich den Judenstern anzunähen. Aber das ist am Ende wohl doch eine Illusion. Ich denke, vor allem Politik und Medien müssen am Ball bleiben und immer wieder Halt-Stopp rufen. Und die unkontrollierte Verbreitung von Hassparolen im Internet muss aufhören.

Ist das Thema wirklich in Politik und Gesellschaft angekommen?

Ehrlich gesagt, nein. Sicher, einige sind wachsam geworden, aber die Gesellschaft als Ganzes eher nicht. Neulich gab es in Berlin eine Demo gegen Israel. Da haben Israel-Freunde spontan zu einer Gegendemo aufgerufen und wurden von der Polizei nach Hause geschickt. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Israel macht. Aber geht es hier nicht auch um latenten Antisemitismus? Warum wird nicht gegen Italien oder Spanien demonstriert, aber sehr oft gegen Israel? Politik hängt bei diesem Thema hinterher. Und sie agiert oft halbherzig. Das wirft die Frage auf: Wie weit muss es denn kommen?

Kennen Sie jüdische Menschen, die angesichts der Geschehnisse von Halle darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen?

Ja, die gibt es. Meine Frau und ich haben selbst auch schon einmal mit diesem Gedanken gespielt. Es ist ja auch vor Halle schon einiges passiert. Das fängt mit den Schmierereien an den Synagoge an. Da stellt sich vielen Juden die Frage, ob sie lieber in Israel freie Menschen oder hier in Deutschland gebunden sein wollen. Aber aktuell denke ich nicht daran, wegzugehen.