Anbaden in der Treene : Mutige Wasserratten gesucht

Am 7. April heißt es wieder „Friedrichstadt geht baden“.

von hn

31. März 2018, 14:00 Uhr

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr (Foto) findet am Sonnabend, 7. April, in Friedrichstadt wieder ein Anbaden in der Treene statt. Alle mutigen Schwimmer treffen sich um 15 Uhr am Badestrand. Willkommen sind auch Familien, Gäste und Fanclubs, erklären die Organisatoren von der Initiative „Wir für Friedrichstadt“. Ab 15.30 Uhr geht’s ins kühle Nass und danach unter die heiße Dusche. Es gibt Apfelpunsch und Würstchen. Die Startgebühr für die Schwimmer beträgt zwei Euro.