Frauenkirchentag in Breklum : Mut zur Wut – in die richtigen Bahnen gelenkt

von Lars Peters

erstellt am 08.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Weil Wut nicht selten mit Aggression und Gewalt verwechselt wird, hat sie mitunter ein Akzeptanzproblem: Damit landet eine ebenso natürliche wie ursprüngliche Emotion allzu oft auf der gesellschaftlichen Tabuliste – wo sie nicht hingehört. Denn während hinter Aggression grundsätzlich das Bestreben steht, den anderen zu verletzen, trägt Wut immer auch Mitgefühl, Verletzlichkeit und Sensibilität in sich. Wut ist daher eine Art deeskalierende Vorstufe zur Aggression – ein Ventil, das vor zerstörerischer Gewalt bewahrt. Es geht also nicht darum, sie zu unterdrücken, sondern sie zu- und rauszulassen – angemessen mit ihr umzugehen. Wie das funktioniert und was alles dazugehört, ist Thema des diesjährigen Frauenkirchentages am Sonnabend, 16. September, im Christian-Jensen-Kolleg (CJK) in Breklum.

„Wut mutt rut“ ist denn auch das plakative Motto, mit dem das sechsköpfige Team der Evangelischen Frauenarbeit in Nordfriesland um die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Britta Jordan und Claudia Hansen die siebenstündige Veranstaltung ausgestattet hat. Untertitel: „Kraftvoll leben – wie Wut dabei helfen kann.“

Die Organisatorinnen haben wieder alle Register gezogen, um dem Vertrauensvorschuss, den sie genießen, gerecht zu werden. Viele Teilnehmerinnen – jedes Mal knapp 80 Frauen im Alter von 20 bis 85 Jahren – freuten sich auf den „ihren“ Kirchentag, sagt Hansen: „Sie fragen schon immer, wann es wieder so weit ist.“ Das Thema spiele bei einigen gar keine Rolle, ergänzt Jordan: „Sie schätzen den Raum für Begegnung und freuen sich auf das Wiedersehen.“ Dabei kämen die Gäste nicht nur aus dem Kirchenkreis Nordfriesland.

„Wut mutt rut“ ist nach „Willst du gesund sein?“ (2013) und „Gönne dich dir selbst – Impulse zur Selbstfürsorge“ (2015) das dritte Thema, mit dem die Macherinnen in dieser großen Form aufschlagen – mit hoch qualifizierten Referenten, die eigens für diesen Tag engagiert wurden. Bei der Zusammensetzung des Programms, das von 10 bis 17 Uhr Informationen, Workshops und Musik bietet, achten Jordan und Hansen stets auf die „gute Mischung“. Man müsse nicht religiös motiviert sein, um Interesse an den Inhalten zu haben und dazuzukommen, so Jordan. Mindestens ein „religiöser Workshop“ sei immer dabei, sagt Hansen: „Aber gleichzeitig wollen wir mit unserem Angebot die Hemmschwelle senken.“

Als Hauptreferentin konnte diesmal Donata Oerke gewonnen werden, eine anerkannte Aggressionsberaterin und -trainerin aus Eutin. Die Erziehungswissenschaftlerin leitet den Workshop „Meine Wut ist gut! Aggression als Lebensenergie und Friedensbeitrag“. Bei Dagmar Krok vom Frauenwerk der Nordkirche steht dagegen die Frage „Wer erlaubt mir meine Wut?“ im Mittelpunkt. „Gefühlvoll und spontan“ geht es zu, wenn Impro-Spielerin Anja Pfaff mit ihrem Improvisationstheater zu einer Entdeckungsreise einlädt. „Wut und Aggression konstruktiv nutzen – mit gewaltfreier Kommunikation“ hat sich GfK-Trainerin und Heilpraktikerin Mette Petersen auf die Fahnen geschrieben. Und Claudia Hansen selbst – sie ist nicht nur Referentin für Frauenarbeit, sondern auch Gestalttherapeutin – beleuchtet „Psychosomatische Aspekte“ der Wut.

Die musikalische Note bringt Harfenistin Natalie Ingwersen in den Frauenkirchentag, der in der Aula im CJK-Martineum, Kirchenstraße 13 in Breklum, stattfindet. Anmeldungen nimmt bis Montag, 11. September, Christine Wauer unter Telefon 04671/6029-927 oder per E-Mail an sekretariat@erw-breklum.de entgegen.