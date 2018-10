Konzert in Husum : Musikzug Alt Duvenstedt zu Gast im NCC

Für Sonntag, 11. November, lädt der Musikzug Alt Duvenstedt ins NCC.

von Friederike Reußner

19. Oktober 2018, 17:46 Uhr

Seit 21 Jahren gastiert der Musikzug Alt Duvenstedt alljährlich in Husum. Auch in diesem Jahr lädt das große Orchester für Sonntag, 11. November, ab 16 Uhr in die Messe Husum & Congress unter dem Motto „MusikArt“ ein. Präsentiert wird ein buntes Programm für Jedermann, bei dem auch Sängerin Sandra Gosch und Sänger Sebastian Arp zum Zuge kommen.

Karten gibt es unter anderem im Ticket-Center der Husumer Nachrichten, Markt 23, Telefon 04841/89652364.