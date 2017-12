Schulprojekt in Hattstedt : Musik und Gesang machen gute Laune

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Musik und Gesang wirken sich positiv auf Körper, Geist und Seele aus. Sie schaffen gute Laune. Das zeigte sich auch beim winterlichen „Klasse! Wir singen“-Konzert unter der musikalischen Leitung von Regina Hansen in der voll besetzten Hattstedter Sankt-Marien-Kirche. Sowohl auf Zuhörerseite, als auch auf Seiten der 120 mitwirkenden Schüler der Jens-Iwersen-Grundschule Hattstedt waren nur glückliche Gesichter zu entdecken.

„Das ist die Kraft der Musik“, sagte die kommissarische Schulleiterin Angela Sönksen. Sie sei froh, dass die Musikfachkraft Regina Hansen als Motor des Projektes „Klasse! Wir singen“ fungiert. Hansen habe das ganze Lehrerkollegium mit dem „Virus“ angesteckt.

Pastor Jörn Jebsen habe das Gotteshaus auf Anfrage sofort und gern zur Verfügung gestellt. „So konnten wir vor einem größeren Publikum musizieren. Auch das war noch mal ein Highlight für die Kinder. Die Lieder durften sie sich selbst aussuchen“, berichtet Sönksen. Das Projekt, das bundeweit umgesetzt wird, habe außerdem dazu beigetragen, der Musik in der Schule mehr Nachhaltigkeit zu geben. So sangen die Jungen und Mädchen mit Begeisterung und Hingabe sowohl Ausschnitte aus dem Projekt-Programm mit lustigen Liedern, wie „Hey, Pippi Langstrumpf“ oder „Probier´s mal mit Gemütlichkeit“, als auch „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder „Oh, Du schöne Weihnachtszeit“.

Langanhaltender Applaus war der Lohn für alle. „Ein tolles Konzert“, so der oft gehörte Kommentar. Und auch die musikalische Leiterin war zufrieden: „Ich bin glücklich. Die Kinder haben alles gegeben und sie haben wieder ein Stück mehr Selbstbewusstsein erhalten“, so Hansen. „Musikalische Ausbildung ist so wichtig.“ Der Sinn des Projektes sei es, das Singen wieder in die Schulen zurückzubringen. Singen und Bewegung sei in der Hattstedter Einrichtung zwar schon immer ein Thema gewesen, inzwischen noch aber mehr.