Folk Baltica : Musik ohne Grenzen

An der Westküste wird es Folk-Baltica-Konzerte in Husum, Niebüll, Klanxbüll und auf Föhr geben. Das diesjährige Motto lautet „Berge treffen auf Meer“.

„Wenn wir als Menschheit überleben wollen, dann müssen wir teilen“, erklärt Harald Haugaard. Der künstlerische Leiter der Folk Baltica scheint abzuschweifen. Aber das tut er nicht. Im Gegenteil: Er weiß, wie es geht: „In der Musik gelingt das besonders gut“, sagt der Däne und denkt dabei nicht nur an seine Erfahrungen als Geiger, sondern auch an das Festival, dessen künstlerische Ausprägung er seit 2012 wesentlich mitgestaltet.

Musik überwindet Grenzen; mehr noch, sie zeigt, wie überflüssig sie sind – „vor allem wenn es um Folkmusik geht“. Dessen ist sich Haugaard genauso sicher wie sein Kollege Manuel Knortz, Urgestein der Husumer Folkband Dragseth. Der beantwortet die Frage, was Volksmusik sei, augenzwinkernd mit dem Hinweis: „Alles, außer Volksmusik“. Beide, Haugaard wie Knortz, werden beim Folk-Baltica-Festival vom 21. bis 29. April an der Westküste im Blickpunkt stehen.

Was der Unterschied zwischen Auftakt- und Eröffnungskonzert sei – darauf geht Torge Korff vom Folk-Baltica-Verein ein und lächelt: „Solche Übergänge sind bei uns traditionell fließend.“ In der Vergangenheit habe es auch schon vor der Eröffnung immer wieder einzelne Folk-Baltica-Konzerte gegeben“, berichtet Korff. „Und mit dem Auftaktkonzert in Husum haben wir das Ganze vor drei Jahren institutionalisiert“, ergänzt Haugaard augenzwinkernd.

In der Messe Husum & Congress werden am Sonnabend (21.), 20 Uhr, zwei Formationen aufeinandertreffen, die die ganze Vielfalt der europäischen Folkmusik symbolisieren. In den Reihen der zwölfköpfigen dänischen Formation Mynsterland stehen zahlreiche Urgesteine des Folk-Baltica-Ensembles: „Leute, die teilweise bereits Profimusiker geworden sind oder Musik studieren“, sagt Haugaard nicht ohne Stolz. Im zweiten Teil des Abends sind dann andere Töne zu hören. Sie stammen aus einem kleinen Dorf in den italienischen Dolomiten. Die Lieder-Texte von Ganes (was so so viel wie „Man erzählt dass . . .“ bedeutet) begeben sich auf die Spuren ladinischer Sagen. „Berge treffen auf Meer“, fasst Haugaard das diesjährige Motto der Folk Baltica zusammen.

Das Insel-Konzert in der Föhrer St. Laurentii-Kirche bringt dann das deutsche Duo PaBaMeTo (Pay Bandik Nonn: Kontrabass, Gitarre) und Melf Torge Nonn (Klarinette) mit den dänischen Kollegen Sebastian Bloch (Gitarre, Gesang) und Mattæus (Kontrabass, Gesang) zusammen. Eine konzertierte Begegnung, von der sich Haugaard noch viele weitere Impulse verspricht.

Zu einem neuerlichen Aufeinandertreffen von Bergen und Meer kommt es am Donnerstag (26.), 20 Uhr, in der Niebüller Christuskirche. Den ersten Teil des Abends bestreitet Dragseth, diesmal allerdings ohne Kalle Johannsen, der derzeit an einem Soloalbum arbeitet. Teil zwei steht dann ganz im Zeichen der österreichischen Festivalkünstlerin Julia Lacherstorfer und ihrer Band Alma. „Und vielleicht gibt es ja sogar so etwas wie ein gemeinsames Finale“, wagt Haugaard einen vorsichtigen Ausblick.

Unter dem Motto „Herzerweiterung und Musiktherapie“ steht das Gastspiel der österreichischen Gruppe Federspiel im Speicher Husum am Freitag (27.), 20 Uhr. Zeitgleich trifft im Klanxbüller Charlottenhof die polnische Formation Sutari auf die Band Huldrelokk, die deutsche, dänische, schwedische und norwegische Musiker vereint und Haugaards Eingangsbemerkung damit auf ihre Weise unterstreicht.

Karten für das Folk-Baltica- Festival gibt es unter anderem in den sh:z-Kundencentern: so auch am Markt 23 in Husum, Telefon 04841/89650. Näheres steht auf www.folkbaltica.de.