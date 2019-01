Friedrichstadt : Musette trifft Swing

Duo „Sing Your Soul“ kommt zum „Neujahrskonzert am Kamin“ in die evangelische Kirche nach Friedrichstadt.

von hn

16. Januar 2019, 08:40 Uhr

Nach dem großen Erfolg im Januar 2018 gestaltet das international erfolgreiche Duo „Sing Your Soul“ mit Ulrich Lehna (diverse Klarinetten) und Meike Salzmann (Foto) (Konzertakkordeon) am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr wieder ein „Neujahrskonzert am Kamin“ im Jürgen-Ovens-Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für Musiker und Kirche wird gebeten.

Dieses Mal geht es besonders schwungvoll ins neue Jahr mit „Musette meets Swing – Hören wie Gott in Frankreich und Klarinettenhits im Stile Hugo Strassers“. Es erklingen französische Musette gepaart mit karibischen Rhythmen, sowie die großen Evergreens der Klarinettenlegende Hugo Strasser.