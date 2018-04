Projekt Nordmus : Museen im Norden zeigen Flagge

Das Projekt nennt sich Nordmus: Das Nordfriesland-Museum in Husum eröffnet eine Ausstellung über die Kulturlandschaft in der Grenzregion.

von hn

25. April 2018, 14:00 Uhr

„Es ist diese Kombination aus Einigkeit in der Vielfalt, die die Stärke von Nordmus ausmacht“, sagt Projektleiter Dirk Keil. Die gemeinsame Informationsausstellung, die am morgigen Donnerstag, 26. April, bei allen Partnern des Museumsnetzwerks eröffnet wird, setzt diese Kombination gleichzeitig in Szene. Wobei jede Einrichtung beiderseits der Grenze – fünf dänische und vier in Deutschland – jeweils mit ihrem ganz eigenen Programm aufwartet. Darunter das Nordfriesland-Museum in Husum (Herzog-Adolf-Straße 25), wo Leiter Dr. Uwe Haupenthal für 15 Uhr zur Vernissage einlädt – dazu werden Getränke und ein kleines Buffet angeboten.

Die Ausstellung – die in Husum bis 6. Mai dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr zu sehen ist – besteht aus zwölf großen Tafeln, die einen Überblick über die Kulturlandschaft, das Projekt und dessen Rolle in der Region geben. Ziel ist es, Nordmus zu erläutern, die Teilnehmer vorzustellen und über die Ergebnisse der Zusammenarbeit zu informieren. Die Besucher erfahren etwas über grenzübergreifende Kunst-Ausstellungen, Projektarbeit mit ehrenamtlichen Museumsmitarbeitern, sogenannten Massive Open Online Courses (MOOCs) und über grenzübergreifende Kommunikation. Nicht zuletzt erhalten sie einen Einblick in die Vorbereitungen zur Gründung des grenzübergreifenden regionalen deutsch-dänischen Museumsverbundes. Zur Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Katalog.

Mit dieser gemeinsamen Eröffnung in Dänemark und Deutschland wollen die Beteiligten nach eigener Darstellung ein deutliches Signal setzen, „dass die Stärkung der Zusammenarbeit in der gesamten Region das Hauptziel des Projektes ist“. Dazu Keil weiter: „Die Vernissagen sind öffentlich – und wir hoffen, dass viele die Gelegenheit nutzen werden, mehr über die Kulturlandschaft und die grenzübergreifenden Möglichkeiten der Museums-Zusammenarbeit zu erfahren.“

Was das angeht, so soll mit dem Projekt Nordmus entlang der deutsch-dänischen Grenze eine ebenso nachhaltige wie stabile Plattform etabliert sowie ein grenzübergreifendes Netzwerk von Museen, Forschungseinrichtungen und Institutionen des kulturellen Erbes aufgebaut werden. Mit dem fachlichen Sparring und dem Austausch von Wissen und Erfahrungen werden den Akteuren der Region Möglichkeiten eröffnet, neue Partnerschaften zu entwickeln und feste regionale Organisations- und Kommunikationsstrukturen zu errichten. Die neun Partner betreiben insgesamt 45 Museen bzw. Institutionen in der Region. Das Budget beträgt 1,19 Millionen Euro.

Neben dem Nordfriesland-Museum in Husum sind bei dem Netzwerk mit dabei: in Dänemark: Museum Lolland-Falster (Ausstellungsort: Guldborgsund Kommunes Rathaus, Nykøbing); Fuglsang Kunstmuseum (Nakskov Bibliothek, Nakskov); Museum Vestsjælland (Ringsted Museum & Archiv, Ringsted); Museum Sønderjylland (Kulturhistorie Aabenraa, Aabenraa); HistorieLAB – Nationales Wissenszentrum für Historie- und Kulturerbevermittlung (UCL Campus Jelling, Jelling); in Deutschland: Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Museum Behnhaus Drägerhaus – Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne (Lübeck); Oldenburger Wallmuseum (Oldenburger Rathaus, Oldenburg in Holstein); Fachhochschule Lübeck (Fachhochschule Lübeck, Atrium, Lübeck).