Elternschule Nordfriesland : Mütter und Väter stark machen

vergrößern 1 von 1 Foto: archiv-foto 1 von 1

von hn

erstellt am 10.Jan.2018 | 21:00 Uhr

„Ab 2018 heben wir die Elternschule Nordfriesland auf eine neue Stufe“, freuen sich Heike Schädler von der Kompass gGmbH und Landrat Dieter Harrsen. Der freie, soziale Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in Tönning und der Kreis haben erstmals feste, verlässliche Kurs-Kontingente für die Elternschule vereinbart. Das Programm für das erste Halbjahr deckt alle Teile Nordfrieslands ab.

Die Elternschule besteht aus Abendkursen für Eltern, in denen Herausforderungen in der Kindererziehung besprochen werden und nach Lösungsmöglichkeiten für alltägliche Probleme gesucht wird, die es in jeder Familie gibt. „Wir bieten im Auftrag des Kreises Kurse für werdende Eltern sowie für Eltern von Kindern bis zu drei Jahren, zwischen drei und zehn Jahren und für Eltern von Jugendlichen in der Pubertät an. Hinzu kommen Kurse für Eltern von Kindern mit Legasthenie sowie Kurse über den Umgang mit Konflikten in der Familie“, erklärt Geschäftsführerin Heike Schädler.

„Trotz des Namens Elternschule fühlt man sich in den Kursen aber nicht wie in der Schule“, betont Anna Woile aus dem Fachbereich Jugend, Familie und Bildung der Kreisverwaltung: Es gebe zwar eine fachliche Anleitung, aber keinen Frontalunterricht. Lösungsansätze werden im Gespräch und mit Hilfe von Übungen gemeinsam erarbeitet. Sehr viele Tipps bekämen die Eltern auch gar nicht von den Kursleitern, „sondern von anderen Eltern, die mit dieser oder jener Erziehungssituation schon ihre Erfahrungen gesammelt haben“, so Woile. „Uns erreichen regelmäßig Rückmeldungen von Eltern, dass diese Kurse ihre Erziehungsfähigkeit wirklich verbessert haben. Das ist auch das Ziel: Wir wollen die Eltern stark machen.“

Interessenten können sich jederzeit bei Kompass melden, um neben den festen Terminen weitere Kurse für eine eigene Gruppe oder ein spezielles Thema anzufordern. Dafür reichen acht bis zehn Teilnehmer aus. „Wir sind sehr flexibel und gehen dorthin, wo wir gebraucht werden. Zurzeit läuft etwa ein Kurs in der kleinen Gemeinde Ockholm, weil uns die Eltern direkt angefordert haben“, berichtet Schädler.

Die Anzahl der Kurstage richtet sich nach dem Bedarf der jeweiligen Gruppe. Üblicherweise umfasst ein Kurs bis zu zwölf Einheiten à zwei Stunden. Wenn von den Eltern gewünscht, sind bis zu drei Nachtreffen pro Kurs möglich. Auf Nachfrage organisiert die Elternschule auch Themenabende und Informationsveranstaltungen in Kindertageseinrichtungen, Schulen sowie sozialen Einrichtungen.

Der Kreis hat das Konzept der Elternschule vor 17 Jahren entwickelt und die Kurse bis 2010 selbst organisiert. Dann übertrug er die Umsetzung nach einer Ausschreibung an die Kompass gGmbH. „So entlasten wir unsere eigenen Mitarbeiter von Aufgaben, die auch andere sehr gut erledigen können“, sagt der Landrat.

Trotzdem engagiert sich der Kreis auch weiterhin: Der neue Vertrag sieht eine jährliche Zahlung von knapp 60.000 Euro an Kompass vor. Außerdem erstellt der Kreis Nordfriesland weiterhin Info-Material wie Faltblätter und Plakate.

„Im Grunde ist die Elternschule ein Angebot von Hilfe zur Selbsthilfe für Mütter und Väter“, so Harrsen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass sich die Ausgaben für dieses Projekt sogar finanziell für uns rentieren, denn je besser die Eltern in Nordfriesland in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden, desto weniger Arbeit haben wir im Jugendamt. Kinder in konfliktarmen Familien haben später seltener Probleme in der Schule und verstoßen auch nicht so häufig gegen Gesetze.“

Die Elternschule ist unter Telefon 04861/6101718 oder per Mail unter ElternschuleNF@Kompass-nf.de erreichbar. Infos zu den Kursen und Themen-Abenden gibt es auch auf Facebook und auf www.kompass-nf.de.