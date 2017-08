Poggenburgstraße in Husum : Mühsames Ringen um das Paulsen-Grundstück

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

Worte sind schon viele gewechselt worden, nur zu Taten haben die Gespräche bisher nicht geführt: Die Verhandlungen um das Grundstück des früheren Autohauses Husum ist eine der ganz verfahrenen Kisten in der Stadt. Nun will die Wählergemeinschaft Husum mit einem Antrag neuen Schwung in die Sache bringen. Der Eigentümer des Grundstücks begrüßt diese Pläne.

Konkret geht es um eine Klausel im B-Plan-Entwurf für das Grundstück. Darin steht, dass der Eigentümer dort nur bauen darf, wenn anschließend 20 Prozent der Wohnungen zu Bedingungen des sozialen Wohnungsbaus vermietet werden. Dagegen hatte sich der Eigentümer, Uwe Paulsen, immer verwehrt – er empfindet diese Klausel als ungerecht. „Jeder darf hier bauen, was er will, ohne dass ihn irgendwelche Klauseln behindern. Es scheint fast, als gäbe es eine Lex Paulsen“, klagt er.

Auf Paulsens Argumentationslinie steigt jetzt auch die Wählergemeinschaft zumindest in Teilen ein. Sie will die Sozialwohnungs-Klausel aus dem B-Paln streichen lassen. „Unser gemeinsames Ziel war es immer, dass der hier seit Jahren bestehende städtebauliche Missstand beseitigt werden muss, damit jedem aus Süden kommenden Besucher, aber auch uns Husumern, der abschreckende Anblick erspart bleibt“, heißt es in der Begründung des Antrags. Leider habe bisher aber keine Einigung getroffen werden können und die 20-Prozent-Klausel sei in den Verhandlungen mit Paulsen „hinderlich“ gewesen. Für wirklich fair, das lässt sich aus dem WGH-Antrag herauslesen, hält man auch dort diese Klausel nicht. Schließlich, so die Begründung weiter, habe die Politik selbst der Gewoba zugebilligt, auf dem Grundstück der ehemaligen Iven-Agßen-Schule nur noch 20 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen zu bauen – „und dies auf einem Grundstück ohne jegliche Altlasten, mit staatlicher Förderung und mit weiteren städtischen Zugeständnissen“.

Der Besitzer des Grundstücks an der Poggenburgstraße habe dagegen mit Altlasten auf diesem ehemaligen Industriegrundstück zu rechnen. „Wohnungen zu einem Mietzins analog zu den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus sind finanziell daher nur schwer realisierbar.“

Außerdem wolle Paulsen ja ohnehin keine Miet-, sondern Eigentumswohnungen bauen: Und für Eigentumswohnungen sei bisher in Husum noch nie eine Sozialbindung vorgeschrieben worden. Beispielsweise würden derzeit Eigentumswohnungen auf dem Gelände der Gärtnerei Hansen gebaut – und dort hätte die Stadt auch keine Vorgaben zum Bau von Sozialwohnungen gemacht. „Warum also exemplarisch an der Poggenburgstraße?“, fragt man sich bei der WGH.

Der stellvertretende Bürgermeister Horst Bauer (SPD) erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Idee, die 20-Prozent–Klausel zu streichen, nicht neu sei. Bisher aber habe dieser Vorschlag in der Politik keine Mehrheit gefunden. Nun werde sich der Umwelt- und Planungsausschuss noch einmal damit befassen.

Eigentlich hatte sich die Politik auf einen anderen Kompromissvorschlag geeinigt: Im Frühjahr dieses Jahres habe die Stadt Paulsen den Vorschlag gemacht, der Stadt einen Teil des Grundstückes abzutreten. Auf diesem Bereich könnte die Stadt dann günstigen Mietwohnraum entstehen lassen, auf dem restlichen Grundstück könnte Familie Paulsen Eigentumswohnungen bauen. Diesen Vorschlag hatten die Paulsens abgelehnt: „Wir wollen das selbst machen. Hinten Wohnungen und vorne Gewerbe“, erklärt Paulsen.

Und warum überhaupt Kompromisse? „Erpressung, DDR-Manieren, Enteignung – all das könnte man zu diesen Vorschlägen sagen“, findet Paulsen. Wenn nun die Wählergemeinschaft mit ihrem Antrag Erfolg hätte, dann wäre es gut. Und wenn der nicht die erforderliche Mehrheit findet? „Dann bleibt das Grundstück halt so, wie es ist.“

von Friederike Reußner

erstellt am 23.Aug.2017 | 09:00 Uhr