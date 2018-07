Autobrand in Husum : Motorraum in Flammen

Schreck nach dem Einkauf: Feuer sorgt für Totalschaden.

von shz.de

12. Juli 2018, 18:30 Uhr

Als die Autofahrerin von ihrem Einkauf im Gewerbegebiet zurückkehrte, stand ihr Fahrzeug in hellen Flammen. Auch der schnelle Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr verhinderte den Totalschaden nicht. „Als wir ankamen, brannte der Motor voll“, so Einsatzleiter Alexander Mumm. Das Feuer habe sich schnell auf das Innere des Fahrzeugs ausgeweitet. „Durch die Hitze ist ein weiteres Auto leicht beschäftigt worden“, so ein Polizeisprecher. Zum Glück gab es keinen Personenschaden.