Nordfriesland : Morgen darf nicht erst morgen beginnen

Der Filmklub Husum und der Kirchenkreis Nordfriesland wollen gemeinsam nachhaltige Projekte voranbringen – ganz im Sinn von „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“.

In seinem Buch „Das Ende der Ozeane“ fasst der Kieler Meteorologe und Klimatologe Mojib Latif zusammen, was vielen Menschen noch immer wie ein Unkenruf aus weiter Ferne dünkt. Doch anders als die Weltwirtschaft waren die Ozeane schon immer global – nicht nur wegen der Meeresströmungen, sondern auch und vor allem infolge menschlichen Handelns. Im Untertitel seines 2017 überarbeiteten Buches wird Latif noch deutlicher, spricht von der „Bilanz einer existenziellen Beziehung“. Ob es ein Morgen gebe, sagt er, werde wesentlich davon abhängen, wie der Mensch mit Klimawandel und Meeresspiegel-Anstieg umgehe.

Mit dieser Haltung steht der Kieler Wissenschaftler nicht allein. Auch in Nordfriesland, das zwar wirtschaftlich randständig, aber dafür klimatologisch exponiert gelegen ist, gibt es zahlreiche nachhaltige Initiativen. Eine Entwicklung, die der Filmklub Husum und der Kirchenkreis Nordfriesland vorantreiben wollen.

Im Husumer Kino-Center wurde dazu der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ gezeigt. Und im Kulturkeller Husum gab es jetzt einen Workshop, der an die Zukunftskonferenz Husum 2030 aus dem Jahr 2004 erinnerte und die Weichen für weiteres nachhaltiges Engagement stellen soll. Erwartungsgemäß stieß dieses Treffen auf nicht ganz so große Resonanz wie der Film, den fast 200 Leute sahen. Doch dafür arbeiteten die 30 Besucher intensiv an einer Fülle von Themen. Fünf Komplexe bildeten dabei den Schwerpunkt: Landwirtschaft, Wirtschaft, Städteplanung, Müllvermeidung und Bildung.

„Wir wollen alle gut leben“, erklärte Karsten Wolff in einem Vorgespräch. „Doch was heißt das eigentlich, und wie können wir uns verwirklichen, ohne dass nachfolgende Generationen dafür die Zeche zahlen müssen“, fragte der Ökumene-Beauftragte im Kirchenkreis Nordfriesland nach. Schon heute engagierten sich Bürger für das Gemeinwohl: „Wir sind in der Freiwilligen Feuerwehr oder unterstützen Geflüchtete.“ Und doch hätten viele Menschen den Verdacht, „dass in unserer Gesellschaft, unserem Wirtschaftssystem etwas nicht rund läuft“. Der US-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz spreche vom „Unbehagen in der Globalisierung“. Die Gesellschaft drifte auseinander, und ab einer gewissen Schwelle führe höheres Wachstum nicht mehr zu höherer Lebensqualität. Wenn alles immer billiger werden solle, müssten am Ende andere den Preis dafür zahlen. In diesem Punkt ist die Welt tatsächlich zusammengerückt. Gleiches gilt für den Klimawandel. Im Südpazifik verschwinden die ersten Atolle. Werden die Halligen folgen, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt?

Globale Probleme, denen auf lokaler Ebene nichts entgegenzusetzen ist? Doch, sind sich Wolff und Angelika Zöllmer-Daniel vom Filmklub einig und verwiesen auf das Ziel von Landrat Dieter Harrsen, Nordfriesland zum klimafreundlichsten Kreis Deutschlands zu machen, sowie die Selbstverpflichtung des Kirchenkreises Nordfriesland, bis 2050 mit all seinen Einrichtungen klimaneutral zu sein. Hinter solchen Projekten meinen sie die Vision einer „Postwachstumsgesellschaft“ zu erkennen, die sich durch ihr Engagement in sozialen und nachhaltigen Projekten verwirklicht.

Die Reaktionen der Workshop-Teilnehmer scheint diese Sicht zu bestärken. „Wir sollten nicht darauf warten, bis jemand uns vorschreibt, was wir zu tun hätten“, gab Petra Franke zu bedenken. Weltweit gebe es unzählige Kleinstinitiativen: „Die müssten sich verzahnen, dann hätten sie auch die Macht, etwas zu verändern.“ In Kleingruppen wurden dazu praxisnahe Ideen entwickelt. Der Anfang ist getan. Und so viel ist sicher: Dabei soll es nicht bleiben.



>Weitere Informationen gibt es über den Filmklub Husum per E-Mail an daniel-schobuell@t-online.de.