Monster : Monstertrucks und verwegene Überschläge

von Herbert Müllerchen

25. August 2019, 17:50 Uhr

Husum | Mehrere Hundert Besucher wurden am Wochenende Zeugen der Original Traber-Monstertruck- und Stuntmen-Show auf dem Messeplatz. Atemberaubende Stunts mit Autos, Motorrädern und den Trucks versetzten die Zuschauer ebenso in Staunen wie spektakuläre Vorführungen mit Feuer. Das von einigen Fahrzeugen am Ende nur nur Schrott übrig blieb, dafür sorgte unter anderem der über 500 PS starke Monstertruck Hellboy. Zu den Höhepunkten gehörten darüber hinaus Autocrash-Variationen mit zum Teil atemberaubenden Überschlägen.