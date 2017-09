Schwabstedter Bauernmarkt : Monster-Trecker und Mega-Angebot

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 25.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Die Mischung macht’s – das weiß jeder, der schon einmal in eine Tüte Bonbons gegriffen hat. Nicht anders war es gestern beim 22. Schwabstedter Bauernmarkt: 90 Aussteller aus ganz Norddeutschland bereicherten das historische Zentrum der Treene-Gemeinde mit ihren bunten Ständen – und da war für jeden etwas dabei.

Standbetreiber Martin Timann war aus dem rund 200 Kilometer entfernten Winsen (Luhe) angereist, um an seinem Stand zu präsentieren, wie aus einer rohen ungeschälten Kartoffel erstklassige Pommes Frites entstehen. Schräg gegenüber am Stand von Thomas Andresen aus Risum-Lindholm blieben immer wieder Besucher stehen, um sich über die vielen ausgestellten Apfelsorten – mit ausgefallenen Namen wie Klausdorfer Häger, Alkmene, Hilde Akerö, Roter Hauptmann, Purpurella oder Ananasrenette – zu informieren.

Neben einem riesigen kulinarischen Angebot und großer Auswahl an erntefrischen Erzeugnissen gab es auch so einiges zu bestaunen: Über Dreschvorführungen mit den Oldtimerfreunden rund um den Glockenberg, einer großen Ausstellung des Geflügelzuchtvereins Husum und Umgebung bis hin zum derzeit größten Fendt-Traktor, der auf dem Markt ist und rund 460 000 Euro kostet.

Tausende Gäste – die Veranstalter vermuten, dass es sich wie in den Vorjahren um eine Zahl im fünfstelligen Bereich handelt – aus Nah und Fern schlängelten und drängelten sich zwischen den Ständen entlang. Eröffnet wurde dieser Traditionsmarkt mit einem Open-Air-Gottesdienst, der von den Mildstedter Posaunenchor begleitet wurde. Pastor Michael Goltz ging auf das große Angebot des Bauernmarktes ein – und stellte Vergleiche Bundestagswahl an: „Auch dort können wir wählen zwischen 42 Parteien – einige darunter mit schillernden Vögeln.“ Begeisterte Reaktionen gab es auf die Idee des Kirchenvorstandes: Anlässlich des Reformationsjubiläums sollten die Besucher Ablasszettel entwerfen, also auf bunten Bögen all das schreiben, worauf sie hoffen. Auf Zivilcourage, Zusammenhalt, auf Frieden in der Welt „und darauf, dass einander zugehört wird – angefangen im eigenen Dorf“ lauteten einige der Hoffnungen – die anschließend am hölzernen Glockenturm der Schwabstedter Kirche angebracht wurden.

Im Griff hatten die Organisatoren die schwierige Parksituation. Durch den Neubau der Ortsdurchfahrt fielen die Parkplätze unmittelbar neben dem Bauernmarkt-Treiben weg. Die Schwabstedter Feuerwehr wies die vielen aus südlicher Richtung herankommenden Fahrzeuge auf eine große Wiese des Hofes Hemme ein. Fahrzeuge aus nördlicher Richtung wurden auf den Alten Bolzplatz gelenkt.

Parkplatzsorgen hatte Claus Röhe, der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Nordsee-Treene, sowieso nicht: Er radelte aus Mildstedt nach Schwabstedt. „Ich komme jedes Jahr mit dem Rad her – und bekomme immer einen Parkplatz“, sagte er. Mit dem Rad kam auch Bauernmarkt-Ausrichter und Handelsvereins-Vorsitzender Mark Hansen aus Ramstedt herangefahren. Mit von der Partie war natürlich Marktvogt Hans-Hermann Salzwedel. Der 71-Jährige schlüpfte zum 14. Mal in diese traditionsreiche Rolle.

Im Anschluss an den Gottesdienst eröffnete die neue Amtsvorsteherin des Amtes Nordsee-Treene, Eva-Maria Kühl, den Bauernmarkt als Schirmherrin. Während eines mehrstündigen Rundganges überzeugte sie sich gemeinsam mit dem Marktvogt, Mark Hansen und Pastor Michael Goltz von der Vielfalt des Bauernmarktes. Und auch das hat Tradition: Am Abend wurden zahlreiche Preise aus der Tombola verlost.