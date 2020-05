Mona Harrys Liebeserklärung an Friedrichstadt

Avatar_shz von hn

20. Mai 2020, 14:22 Uhr

Friedrichstadt | „Wie erklärt man jemandem Friedrichstadt und die vielen Angebote, die es hier zu entdecken gibt?“ Dieser Frage ging Tourismus-Chefin Carolin Kühn zusammen mit ihrem Team nach. Schnell sei man sich einig gewesen, dass man die bekannte Poetry Slammerin und Autorin Mona Harry für diese Aufgabe mit ins Boot holen wollte, wie die Stadt Friedrichstadt in einer Erklärung mitteilt. „Seit ihrem Beitrag ,Warum mein Herz am Norden hängt‘ ist klar – keine beschreibt Schleswig-Holstein schöner und intensiver als sie“, heißt es weiter.

Gemeinsam mit lokalen Händlern und Gastronomen sei nun eine filmische Liebeserklärung an das kleine Amsterdam des Nordens entstanden. „Für Euch vor Ort“ – in diesem Video, das jetzt online veröffentlicht wurde, erzählen die 28-jährige Mona Harry und zahlreiche Friedrichstädter, was die Grachtenstadt so einzigartig macht. Damit das Video rechtzeitig fertig werden konnte, habe man gemeinsam an einem Strang gezogen. „Wir haben an einem Tag, stellvertretend für alle, 27 Einstellungen gedreht, was eine sportliche Leistung war“, so Sebastian Müller von der Stadt.



Zu sehen ist der Beitrag bei Youtube, Facebook, Instagram und auf der Homepage der Stadt Friedrichstadt unter www.friedrichstadt.de.