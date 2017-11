Nordfriesland : Mittel gegen das Apotheken-Sterben

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Bei steigender Nachfrage geht die Zahl der Verkaufsstellen für Medikamente und Arzneien in Nordfriesland immer weiter zurück. Viele Apotheken kämpfen um ihre Existenz, leiden unter zunehmendem bürokratischen Aufwand oder es finden sich aus verschiedenen Gründen keine Nachfolger. Andererseits drängen immer mehr Arznei-Versandhändler auf den Markt. Nun meldet sich Dr. rer. nat. Joachim Pfeffer zu Wort. Er ist Apotheker für Klinische Pharmazie, seine Frau Annelore betreibt die Ostenfelder Apotheke. Gemeinsam zeigen sie mögliche Lösungsansätze für die Problematik auf.

Den Verdrängungswettbewerb, den die Versender durch massives Locken mit Rabatten zusätzlich befördern, empfindet Joachim Pfeffer vor allem deshalb so unfair, weil diese die Belastungen in der Fläche nicht mittragen müssen, sondern sich quasi überall die Rosinen herauspicken können. „Ich sehe aber durchaus gute Chancen für den Erhalt der Vor-Ort-Apotheke, unter anderem durch eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten“, sagt er. Im ersten Schritt fordert er die Einführung eines Sicherstellungs-Zuschlages für Apotheken, der greifen soll, sobald diese im Betriebsergebnis unter einen bestimmten Grenzwert fallen. „Das würde auch das Nachfolge-Problem minimieren“, glaubt er.

Joachim Pfeffer rät zudem, die Gesetze dahingehend zu ändern, dass auch zwei oder drei Pharmazeuten gemeinsam eine Apotheke führen dürfen, um sich die Arbeit zu teilen. „Die Rechtsform der OHG und GbR ist uns bereits erlaubt und vergleichbar mit den Gemeinschaftspraxen der Ärzte. Ich rate dazu, davon mehr Gebrauch zu machen. Auch die Standespolitik sollte die Möglichkeit der Aufgaben- und Gewinnteilung stärker betonen.“

Ein weiteres, interessantes Vorbild liefert ihm die Schweiz: „Dort können sich Apotheker zur Behandlung von Problemwunden zertifizieren lassen und somit den Arzt entlasten. Das ist in Deutschland derzeit noch tabu.“ Das Gleiche gilt für das in England realisierte „Light“-Modell, in dem Filial-Apotheken ihre kosten- und zeitintensiven Labor-Aufgaben an zentrale Schwerpunkt-Apotheken delegieren können – was hierzulande bisher nur bei Rezepturen für Zytostatika erlaubt ist.

„Ich weiß, dass ich mit diesen Ideen nicht überall auf Gegenliebe stoße“, sagt Pfeffer. Als Leitender Krankenhaus-Apotheker habe er seinerzeit in Rendsburg versucht, Satelliten-Apotheken zu etablieren, was am Widerstand der Kollegen scheiterte: „Im Westküstenklinikum Heide/Brunsbüttel und im Klinikum Itzehoe wurden die Krankenhaus-Apotheken aus Kostengründen geschlossen. Diese beiden großen Häuser wurden aus der Zentralapotheke in Rendsburg versorgt. Ein Satellit vor Ort wäre sinnvoll gewesen“, glaubt er.

Ihm und seiner Frau reicht es nicht, Missstände aufzuzeigen, das Paar möchte lösungsorientiert denken: „Ich vertrete den Standpunkt, dass Änderungen nicht allein der Politik und den Gerichten zu überlassen sind, sondern dass es unsere Pflicht ist, proaktiv Vorschläge zur Verschlankung und zu innovativen Lösungen sowie neuen Dienstleistungen zu unterbreiten. Also agieren statt nur reagieren“, betont Dr. Joachim Pfeffer.

„Abgesehen davon, dass der Arznei-Versandhandel eigentlich gar nicht gebraucht wird, weil es in der Fläche immer noch genug Apotheker gibt, die den Bedarf schnell und vielfältig decken können“, gibt es für Annelore und Joachim Pfeffer weitere, gewichtige Gründe, die hiesigen Standorte zu stärken: „Wir stellen fast täglich Salben her und andere Individual-Rezepturen – was übrigens zu den wenigen Alleinstellungsmerkmalen unseres Berufes zählt. Im Gegensatz zu uns ist die Versandapotheke nicht dazu verpflichtet und verzichtet auch deshalb gerne darauf, weil sich die Rezeptur meist als unwirtschaftlich errechnet.“ Zumal der Gesetzgeber bei jeder Herstellung eine aufwendige Plausibilitätsprüfung fordert. „Ganz zu schweigen von den zeitraubenden Dokumentationen, die wir in den meisten Fällen erbringen müssen“, so Pfeffer.

Viel Aufwand bringt die Beweispflicht bei der Abgabe von Betäubungsmitteln mit sich, und das Beratungsprotokoll bei der „Pille danach“. Diese Verkäufe sind den Versandapotheken untersagt, gehören in Ostenfeld aber zum täglichen Geschäft: „Das kommt fast in jedem Notdienst vor, manchmal mehrfach“, berichtet Annelore Pfeffer. Das Thema Betäubungsmittel sei auch deshalb heikel, weil ihre Anwendung in der Palliativ-Situation unverzichtbar ist: „Hier auf dem Land möchten die Menschen vermehrt wieder zu Hause sterben. Da müssen solche Mittel oft sehr schnell zur Verfügung stehen. Das gilt insbesondere beim Umstieg auf ein anderes Präparat oder Dosis-Erhöhungen. Wer kann das leisten, wenn nicht der Apotheker vor Ort?“

„Wir sind immer schneller als jeder Versandhandel“, betont die Apothekerin. Denn was vormittags bestellt wird, ist nachmittags abholbereit oder wird über Nacht vom Großhandel geliefert. Wobei die Arzneien vom hauseigenen Botendienst auf Wunsch sogar nach Hause gebracht werden.

„Abgesehen davon tragen wir die hier auf dem Land üblichen Abendsprechstunden der Hausärzte mit. Das heißt: Erhält der Patient nach Feierabend noch ein Rezept von seinem Arzt, kann es sofort hier vor Ort einlösen, so dass die Behandlung auch umgehend beginnen kann“, meint Annelore Pfeffer. Sie ist mit Blick auf Alte und Kranke voller Sorge, dass all das nicht mehr funktionieren wird, wenn sich das Apotheken-Sterben in der Region fortsetzt.