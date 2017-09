Neue Energie Nord in Breklum : „Mitmach-Stadtwerke“ gegründet

vergrößern 1 von 1 Foto: bahlo 1 von 1

Nordfriesen halten zusammen und nehmen die Dinge gerne selbst in die Hand. Sie fühlen sich für den Küstenschutz verantwortlich, entwässern das Land und bauen das Breitband-Netz aus. Außerdem produzieren sie gemeinsam mit Hilfe der Sonne oder des Windes mehr Strom als sie verbrauchen können. Doch bevor sie den in Höchstspannungsnetze nach Süddeutschland einspeisen, überlegen nordfriesische Entwickler und Projektierer gerade besonders intensiv, wie sie die Erneuerbare Energie hier sinnvoll verwenden können. Einer der dabei oft hervorgehobenen Grundsätze ist, sich damit auch unabhängig von auswärtigen, großen Versorgern zu machen.

So haben Bürger kürzlich in Breklum Bürger-Gemeindewerke gegründet. Im April war erster Spatenstich für den Bau eines CO2-freien Nahwärme-Netzes, das sich von der Kirchenstraße aus in die Seitenstraßen ziehen wird. Eines Tages könnte es die ganze Gemeinde mit 1100 Haushalten versorgen. „Damit wären wir autark und unabhängig von jeglichen Energiepreisen irgendwelcher Anbieter“, beschreibt der Energiemanager Frank van Galen die Vorzüge des von ihm und Mitstreitern entwickelten Konzeptes.

Durch die enge räumliche Vernetzung von gewerblichen, öffentlichen und privaten Verbrauchern ergibt sich in dem Bereich „eine hervorragend gute Wärmebedarfsdichte“, hebt Frank van Galen hervor, der selbst in Breklum lebt und aktiver Kommunalpolitiker ist.

Längst sprechen die Energie-Experten in Nordfriesland von der Sektorenkopplung, der Verbindung der Bereiche Strom, Wärme und Mobilität, die in Kürze auch bei der „Husum Wind“ wieder Thema ist. Van Galen und sein Kollege Georg Moxter rechnen – wie viele andere Fachleute ebenfalls – damit, dass in wenigen Jahren zahlreiche Heizungsanlagen ohnehin modernisiert werden müssen. Wo auch immer dann Nahwärme-Konzepte gesetzt werden, könnten die Eigentümer nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Räume für Öltanks oder Thermen in ihren Gebäuden anderweitig nutzen.

Die beiden bringen den Gedanken der „sozialen Energie“ ins Spiel, mit der gemeinsam große Leistungen vollbracht werden können. So wie es Friedrich Wilhelm Raiffeisens Idee der Genossenschaft entspricht. Van Galen und Moxter sehen das Breklumer Nahwärme-Netz als Vorbild für andere Gemeinden und Bürgerinitiativen, die sich für lokale Versorgungskonzepte engagieren.

Daher haben sie die Genossenschaft Neue Energie Nord gegründet, um damit jedem die Möglichkeit zu bieten, die „Energiewende von unten“ mitzugestalten. Weil die direkte und demokratische Mitwirkung wesentliches Merkmal jeder Genossenschaft ist, nennen sie die Neue Energie Nord kurzerhand „Mitmach-Stadtwerke“. Sie liefert seit August CO2-freien Strom und CO2-kompensiertes Gas an Endverbraucher (der Ausgleich der Emissionen erfolgt durch vom TÜV zertifizierte Klimaschutzprojekte). Unternehmen und Institutionen entwickelt die Genossenschaft Neue Energie Nord Konzepte zur Eigenerzeugung mit regenerativer Energie sowie – wie in Breklum sichtbar – lokale CO2- freie Nahwärme-Netze.

Frank van Galen und Geschäftsführer Georg Moxter sehen die Neue Energie Nord nicht etwa als einen weiteren Anbieter von Gas und Strom, sondern viel mehr als Förderer intelligenter Versorgungskonzepte, die andere für sich entwickelt haben. „Daher fließt von jeder von unseren Kunden verbrauchten Kilowattstunde Strom oder Gas ein fixer Betrag als ,Klimataler‘ in die Förderung regionaler Klimaschutz-Projekte.“ Der soll der Anschubfinanzierung durch die Übernahme der Kosten einer ersten Machbarkeitsstudie dienen – eine der typischen Hürden, vor denen engagierte Planer oft stehen.

Aktuelle Ziele für die Neue Energie Nord sind: Weitere Mitglieder für die Genossenschaft sowie Gas- und Strom-Kunden zu gewinnen und Kontakte zu Planern neuer Versorgungskonzepte zu finden.

