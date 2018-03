Viöl : Mitgliederschwund bereitet Sorge

Im Sommer soll der Bau des Vereinsheims beginnen. Danny Hofmann bleibt erster Vorsitzender des TSV Doppeleiche Viöl.

31. März 2018

Auch wenn der TSV Doppeleiche Viöl im vergangenen Jahr um fast 60 auf nunmehr 605 Mitglieder geschrumpft ist, so sind das immer noch sehr viele Menschen, die sich rund um den Zentralort für den Sport begeistern können. Allerdings erschien nur ein Dutzend von ihnen zur Jahresversammlung. Ein Umstand, den Dieter Petersen, der für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde, mit deutlichen Worten kommentierte: „Dieses Trauerspiel hat der Vorstand nicht verdient“, sagte er. Allerdings sei dieses Phänomen auch in anderen Sportvereinen zu beobachten.

Aufgrund fehlender Teilnehmer wurde die Karateabteilung aufgegeben, und auch die Nordic Walking-Sparte wird in Kürze auflöst. Für die gut besuchte Zumba-Sparte hingegen wird dringend eine neue Leitung gesucht. Am 18. April gibt es ab 20 Uhr einen Schnupperabend im Trampolin-Springen. Ein Trend, der nach Meinung des Vorstandes auch im TSV viele neue Anhänger finden könnte.

Aus der Versammlung heraus wurde der Wunsch geäußert, die Vorgehensweise beim Bau des Vereinsheims in Muschen möglichst transparent zu halten und den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich auch aktiv daran zu beteiligen. Als stellvertretender Bürgermeister ergriff Klaus Henningsen das Wort und klärte über den aktuellen Sachstand auf. Demnach soll der Bau ohne Fördermittel ausgeführt werden, um zu hohe Auflagen und lange Wartezeiten zu vermeiden. „Der Bauantrag liegt beim Kreis, wir warten nur noch auf die Genehmigung. Wenn wir, wie geplant, im Sommer starten können, sollte das Vereinsheim zum Jahresende fertig sein“, zeigte er sich optimistisch. Zu guter Letzt stellte er noch eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der rund 100.000 Euro teueren Tribüne für die Erich Wobser-Halle in Aussicht. Ein Wunsch, der insbesondere von den Handballern der HSG Jörl-DE Viöl geäußert wurde, deren Damenteam erfolgreich in der dritten Liga agiert.

Die Vorstandswahlen brachten folgende Ergebnisse: Danny Hofmann wurde ebenso einstimmig erneut zum ersten Vorsitzenden gewählt, wie der Platz- und Gerätewart Hans-Heinrich Bartels. Auf den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Sportwart Andreas Oje folgt Björn Bartels, während für die scheidende Schriftführerin Maren Hansen kein Ersatz gefunden werden konnte. Der Posten bleibt vorerst vakant und soll aufgrund der derzeit Fußball-lastigen Vorstands-Zusammensetzung nach Möglichkeit aus einer der anderen Sparten besetzt werden. Am Vorabend in der Jugendvollversammlung gewählt wurde Andrea Richter als Jugendwartin bestätigt.

Der Ehrenpreis für besondere Verdienste um die Viöler Sportjugend ging in diesem Jahr an Oliver Richter.

Der Vorstand nahm an dem Abend zahlreiche Ehrungen vor. In Abwesenheit für 25 Jahre geehrt wurden Michael Reincke, Armin Grünberg und Kevin Schadwald, für 30 Jahre Norbert Peters und Jens-Johannes Schütt. Harald Jensen nahm seine Ehrung für 35 Jahre persönlich in Empfang. Dann wieder in Abwesenheit: Heinz Kahmann (40 Jahre), Ursula Hansen und Jes-Christian Hansen (beide 45 Jahre). Ebenfalls für 45 Jahre erhielt Dieter Schmöckel eine kleine Anerkennung. Hans-Heinrich Bartels wurde für 50 Jahre und Manfred Caspersen für 60 Jahre geehrt, Thomas Schmidt für zehnjährige Arbeit als Spartenleiter.