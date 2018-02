Biike in Nordfriesland : Mit weiten Herzen am warmen Feuer

An den Biiken in der Region feierten Nordfriesen und Gäste zumindest symbolisch das Ende des Winters.

21. Februar 2018, 20:43 Uhr

Knackig kalt und klar: Wettertechnisch waren es ideale Bedingungen für die vielen Biike-Besucher, die gestern Abend die Feuer in der Region besucht haben.

Zum Nationalfest der Friesen kamen auch in diesem Jahr Einheimische und Gäste an den Feuerzeichen zusammen. Nach einem traumhaften Sonnenuntergang begeisterte dank des extrem lauen Lüftchens ein kerzengerades Feuer wie aus dem Bilderbuch die Hunderten von Schaulustigen, die sich in St. Peter-Ording auf der Buhne versammelt hatten, um das Weltkulturerbe live mitzuerleben, übrigens zum 30. Mal in der „Neuzeit“, wie Bürgervorsteher Boy Jöns in seiner Feuerrede hervorhob. Mit passender Live-Musik unterstützte die Band „Friedrich Junior“ das stimmungsvolle Ambiente.

Mehrere Hundert Besucher kamen an der Schobüller Biike zusammen, wo der Abend vom Schülerchor der Bornschool eingeleitet wurde. Mit dabei war auch Urlaubsgast Bea Sutter aus Schwyz in der Schweiz: „Normal komme ich immer im Sommer, aber diesmal wollte ich einmal das Biikebrennen erleben.“

Die Schobüller Biike-Rede hielt Husums Bürgervorsteher Peter Empen. Er würdigte die gemeinschaftsfördernde winterliche Zusammenkunft am Feuer in Zeiten steigender sozialer Kälte: „Der Winter ist nicht die beste Zeit für Nachbarschaft, Freundschaft und Gemeinschaft, denn wir verlassen das Haus im Dunkeln und kehren im Dunkeln wieder heim“, sagte Empen auf Plattdeutsch, „Uns droht die Gemeinschaft heute abhanden zu kommen. Einsamkeit macht sich breit und es tut gut, dass die Landfrauen, die Vereine, die Kirche sich darum bemühen, dass uns Einsamkeit nicht zur Alltäglichkeit wird.“

Am Husumer Dockkoog sprach Birgit Szyszka als Vorsitzende des Handwerkervereins vor mehreren hundert Menschen. „Wie gut, dass trotz des Wandels und der Schnelllebigkeit diese Tradition gepflegt wird, sich mittlerweile immer größerer Beliebtheit erfreut und immer mehr auf diesen schönen Brauch aufmerksam werden, uns besuchen, um daran teil zu haben“, sagte Szyszka,

Mit knapp 200 Fackeln machten sich in Tönning etliche Besucher zum Hafeneck in Tönning. Hier begrüßte sie der stellvertretende Bürgervorsteher Andreas Berg. In seiner Ansprache erinnerte er an die überlieferte Bedeutung des Brauchs. Auf sein Kommando „Maaki di Biiki ön“ warfen alle ihre Fackel in den hohen Reisighaufen, der bald darauf in Flammen stand.

Im Wattforum fand danach eines der traditionellen Grünkohlessen statt. Hier hatten sich die Kinder bereits am späten Nachmittag am ersten offenen Feuer des Tages ihr Stockbrot geröstet.

Am Stollberg hielt Pastorin Kerstin Schaack die Feuerrede. Dabei stellte sie den friesischen Ausspruch „Rüm Hart, klaar Kiming“ in den Mittelpunkt. Weites Herz heiße das und so empfinde sie es gerade auf der Anhöhe mit dem weiten Blick gen Nordsee. Einheimische, Gäste und Neubürger stünden vereint am Feuer als ein Sinnbild, auch künftig gemeinsam die Herausforderungen der Zeit und des Lebens anzupacken.