Mildstedts Awo feiert : Mit Vorführungen und Musik

Der Awo Ortsverein erwartet sein 1000. Mitglied.

Avatar_shz von Helmuth Möller

15. September 2019, 19:05 Uhr

Mildstedt | Schöner hätte eine Geburtstagsfeier nicht sein können: viele Gäste, lobende Ansprachen und ein buntes Programm mit einer vierköpfigen, junge Voltigiergruppe sowie Helmut Bahr und Karl-Heinz Marquardt. Die Awo feierte ihren 100. Geburtstag. Und wo besser ließe sich das begehen als in Mildstedt. Denn weiterhin ungebrochen ist der Awo-Ortsverein der größte in Deutschland – gemessen an der Einwohnerzahl.

Derzeit gibt es in der Gemeinde übrigens so etwas wie ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ zwischen Awo und Gemeinde: Während Bürgermeisterin Telse Jacobsen auf ihren 4000. Einwohner wartet, fiebert der Awo Orts- und zugleich Kreisvorsitzende von Nordfriesland, Hans Peter Henkens, seinem 1000. Mitglied entgegen.

„Ein ganz dickes Lob“ gab es zum Jubiläum von der Gemeindechefin, die unter anderem betonte: „Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich den Bedarf nach Geselligkeit und gemeinsamen Unternehmungen. Ihr erfüllt mit Eurer Sozialstation, der ambulanten Pflegeeinrichtung und diesem heutigen Fest die Wünsche der Bewohner und der Nutzer eurer Dienste. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern für ihren Einsatz zum Wohle der Menschen.“

Der heutige Awo-Ehrenvorsitzende Johannes „Hanne“ Henkens (92), der die Mildstedter Awo vor Ort am 6. September 1966 mit ins Leben gerufen hatte, riss die Teilnehmer mit seinem 20-minütigen Vortrag förmlich mit – in freier Rede, lediglich mit einem kleinen Spickzettel ausgerüstet.

Bundesweit verkaufte Hanne Henkens übrigens einst die meisten Wohlfahrtsmarken – und wurde dafür 1984 von dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker nach Bonn eingeladen. Im selben Jahr startete auch die erste Awo-Ferienwoche – mit 25 Kindern. Bei der 34. Awo-Ferienwoche 2019 wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 130 Kinder und 54 Betreuer nahmen teil.

1989 übernahm die Awo das Jugendhaus, in dem von der Minigruppe bis zum Jugendtreff alles untergebracht ist. 1982 kamen die Sozialstation und der Kinderkleiderladen hinzu – ebenso die Sozialstation, die Altentagesstätte und die ersten acht Rentnerwohnungen. Heute gibt es 70 davon.

Im Jahre 2000 wurde die Stiftung Sozialstation ins Leben gerufen – und die von der Awo eingerichtete „Betreute Grundschule“. 2005 wurde die Awo-Pflege gGmbH gegründet, die seit dem 1. April 2019 unter der Bezeichnung Awo-Service- und Wohnzentrum Mildstedt von Thomas Schella geleitet wird und derzeit 47 hauptberufliche Mitarbeiter zählt.

2007 ging der Vorsitz nach 27 Jahren vom Vater auf den Sohn über: Hans-Peter Henkens übernahm. „Wir konnten den Awo-Ortsverein in all diesen Jahren zu einer Hilfs- und Betreuungsorganisation ausbauen, die ihresgleichen sucht“, berichtete dieser. „Und große Unterstützung erhielten wir dabei durch die Gemeinde Mildstedt.“