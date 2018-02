Drelsdorf : Mit viel Herzblut bei der Sache

Der Eine-Welt-Laden der Kirchengemeinde Drelsdorf ist ins Gemeindehaus umgezogen. Hier gelten jetzt längere Öffnungszeiten.

„Wir sind sehr froh, dass wir jetzt ein neues Domizil mit viel mehr Platz haben“, da sind sich die acht Ehrenamtlichen des Eine-Welt-Ladens der Kirchengemeinde Drelsdorf einig. Ab sofort ist er im Pastorat zu finden. Aber nicht nur das ist Grund zur Freude, sondern auch die Tatsache, dass die fairen Produkte ständig in den Regalen bleiben können und nicht – wie vorher im Gemeindehaus nebenan – jedes Mal wieder sorgfältig verpackt und verschlossen werden müssen, weil Platz für andere Veranstaltungen geschaffen werden musste.

Noch etwas Gutes hat der Umzug mit sich gebracht: verlängerte Öffnungszeiten – und zwar immer dann, wenn auch das Kirchenbüro geöffnet hat. Im Rahmen eines Tages der Offenen Tür feierten die Freiwilligen das Ereignis. Engagierte Landfrauen steuerten ein Kuchenbuffet bei. Insbesondere Stammkunden schauten herein, und sie geizten nicht mit Lob für den neuen Ort.

Im Herbst 2017 feierte die Damen-Crew mit ihrer ehrenamtlichen Leiterin, Frauke Feddersen, 20-jährigen Geburtstag. „Wie die Zeit vergeht. Seit zwei Jahrzehnten verkaufen wir schon Kaffee, Kakao, Gewürze, Schokolade und vieles mehr aus fairem Handel“, so Ellen Hansen und Karin Hinrichsen unisono. Sie waren von Anfang an dabei. Den Anstoß dazu habe seinerzeit Gisela Hansen, Ehefrau des ehemaligen Gemeindeseelsorgers, Martin Hansen, während eines Handarbeits-Basars gegeben. Seither sei der Laden beliebter Anziehungspunkt für viele Drelsdorfer, wobei, auch da sind sie sich einig, es gern noch ein wenig mehr Käufer werden könnten. Schließlich tue man so ganz nebenbei Gutes.

„Fairer Handel ist gerade heutzutage wichtiger denn je und sorgt dafür, dass die Menschen in ihren Heimatländern ein ausreichendes und gesichertes Einkommen erzielen können. Es ist gut, ein Augenmerk auf Afrika zu richten, um Fluchtursachen vor Ort vorzubeugen“, informierte Frauke Feddersen, die seit einigen Jahren mit Herzblut alles koordiniert. Letztendlich seien die Produkte auch nicht wesentlich teurer als im Supermarkt. Im übrigen sei es natürlich auch ein Stück weit Einstellungssache. Ihr selbst machten die freiwilligen Dienste sehr viel Spaß, vor allem der Kontakt mit den Menschen.

Neu im Sortiment habe sie seit einiger Zeit die aus Naturprodukten gewonnene und ohne chemische Zusatzstoffe in Deutschland verarbeitete Körperbutter. Frauen aus 20 Dörfern in Mali sind für das Projekt extra geschult worden und arbeiten als Nüsse-Sammlerinnen, weitere 25 in der Manufaktur. Der 2004 gegründete Verein „Häuser der Hoffnung – Schulbildung für Afrika“ hat gemeinsam mit der Kooperative Jigyya Bon Siokoro eine Produktionsstätte für biologische Karite-Butter aufgebaut. Von jedem verkauften Produkt fließen etwa vier Euro in das Bauprojekt für eine neue Grundschule im Dorf Neguela. Die aus den Nüssen des wild wachsenden Karitébaumes gewonnene Crème enthalte, so Feddersen, viele wertvolle Wirkstoffe und Vitamine. „Die Savannenvölker wenden sie seit Jahrhunderten für Haut- und Körperpflege an.“

Ansonsten, so die Leiterin, würde sie gern ihr Team mit Menschen verstärken wollen, die mit ein bisschen Zeitaufwand die Welt fairer machen möchten. Dankbar sei sie Pastorin Maren Schröder und den Mitgliedern des Kirchengemeinderates für die tolle Lösung. Mit im Boot sind derzeit außerdem Karin Hennig, Ingrid Hinrichs, Karin Glauning, Ingrid Nissen und Birte Carstensen.



Der Eine-Welt-Laden hat jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat – außer in den Ferien – von 15.30 bis 18 Uhr sowie nun zusätzlich dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr während der Bürozeiten des Kirchenbüros, geöffnet. Info auch zu den Bürozeiten unter 04671/2223 (Sekretärin Ellen Hansen).