Mit Überschlag in den Straßengraben

Avatar_shz von Helmuth Möller

06. März 2020, 14:44 Uhr

Husum | Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 mit einstündigen Behinderungen kam es gestern um 11.20 Uhr. Zwischen den Anschlussstellen Husum-Messe und Horstedt war ein in Richtung Norden fahrender SUV-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen rechtsseitig auf die durchweichte Bankette geraten. Zunächst drehte sich der Hyundai Tucson und überschlug sich dann in der Folge.

Das neuwertige Fahrzeug blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in einem wassergefüllten Graben neben der Fahrbahn liegen.

Die Rettungsleitstelle Nord schickte einen Rettungswagen; zwei Streifenwagen eilten ebenfalls an die Einsatzstelle. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 55-jährige Nordfriese, der allein in seinem Fahrzeug saß, mit leichteren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Auf der B 5 kam es für eine Stunde zu Behinderungen – zeitweilig musste die Straße voll gesperrt werden. Ein Bergekran zog den SUV als Totalschaden aus dem Graben.