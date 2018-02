Wählergemeinschaft Nordfriesland : Mit Pirat und Bestseller-Autorin

Gut aufgestellt fühlt sich die Wählergemeinschaft Nordfriesland/Die Unabhängigen für die Kommunalwahl am 6. Mai und möchte auch im nächsten Kreistag drittstärkste Kraft werden.

Während andere stets auch die Marschrouten ihrer Parteizentralen in Kiel und Berlin im Blick haben müssen, ist sie eigenständig und nur den Interessen der Region verpflichtet: Diesen Weg will die Wählergemeinschaft Nordfriesland/Die Unabhängigen (WG-NF) in Zukunft konsequent fortsetzen. „Als drittstärkste Fraktion im nordfriesischen Kreistag gehen wir auch diesmal wieder selbstbewusst und optimistisch in den Wahlkampf und streben das dritte Mal in Folge ein zweistelliges Ergebnis an“, betont Michael Lorenzen, Vorsitzender der 1989 gegründeten Wählergemeinschaft auf Kreisebene. Bei der Kreiswahl 2013 hatte sie mit einem Stimmenanteil von 10,5 Prozent fünf der 52 Sitze errungen. Das sechste Mandat wurde nur ganz knapp verfehlt. Das wird sich bei der jetzt anstehenden Wahl ändern, hoffen die mehr als 50 WG-NF-Mitglieder.

Die Weichen für ein erfolgreiches Abschneiden bei der Kreiswahl am 6. Mai sind bei einer Klausurtagung im Drelsdörper Krog gestellt worden. Dabei wurden Direktkandidaten für alle 23 nordfriesischen Wahlkreise nominiert sowie – teilweise nach Kampfabstimmungen – insgesamt 25 Listenbewerber. Spitzenkandidat der Wählergemeinschaft ist ihr Fraktionsvorsitzender im Kreistag, Jürgen Jungclaus aus Wittdün/Amrum. Ihm folgen auf der Liste die Kreistagsabgeordneten Michael Lorenzen aus Arlewatt, Mery Ebsen aus Tönning und Karl Carlsen aus Leck. Auf den weiteren Plätzen rangieren Erik Kennel (Sylt) und Kurt Hinrichsen (Dagebüll).

Eine Überraschung ist der Kandidat auf Platz sieben der WG-Liste: Es ist der Kreistagsabgeordnete Timo Ploog aus Husum. Dieser war bei der Kreiswahl 2013 für die Piraten-Partei – sie tritt nicht wieder an – in den Kreistag eingezogen. Zwischenzeitlich hatte er sich der Grünen-Fraktion angeschlossen und zuletzt als fraktionsloser Abgeordneter nun bei den Unabhängigen eine politische Heimat gefunden.

Aufmerken lässt ebenfalls der Name der WG-NF-Direktkandidatin im Wahlkreis Amt Pellworm: Dort tritt die Bestseller-Autorin („Barfuß auf dem Sommerdeich“) und Hooger Vermieterin Katja Just für die Unabhängigen an.

Mit Blick auf den Wahltermin im Mai ist WG-Chef Michael Lorenzen denn auch optimistisch: „Von Personalmangel ist bei uns nichts zu spüren.“ In den vergangenen Monaten habe die WG-NF viele neue Mitglieder hinzugewinnen können, die sich aktiv für die Belange der Menschen in Nordfriesland einsetzen wollen. Ausgezahlt habe sich dabei der intensive Kontakt zu den örtlichen Wählergemeinschaften, wobei sich die WG-NF ausdrücklich nicht als deren Dachverband versteht, obwohl es durchaus Schnittmengen gibt.

„Mit kommunaler Bodenhaftung verstehen wir Bürgernähe nach wie vor als unsere Hauptaufgabe“, sagt Lorenzen. Und: „Wir sehen uns auch zukünftig als örtliche Kraft für Nordfriesland und werden unserem Grundsatz der Unabhängigkeit treu bleiben.“ Dazu gehört es, dass die WG-NF ihr Engagement bei der Kommunalwahl selbst finanziert – „im Gegensatz zu den Parteien, die mit öffentlichen Geldern aufwendig Wahlkämpfe betreiben“, so Michael Lorenzen.

Die Kandidaten der WG-NF in den 23 Wahlkreisen: Maiken Vester, Ursula Lunk-Lorek, Erik Kennel, Jürgen Jungclaus, Joachim Christiansen, Katja Just, Karl Carlsen, Ursula Zander, Kurt Hinrichsen, Dieter Enewaldsen, Werner Carstensen, Dirk Paulsen, Dieter Feddersen, Kay Matthiesen, Klaus Henningsen, Michael Lorenzen, Horst Lütjens, Timo Ploog, Marieke Jensen, Yvonne Roloff, Claudia Güldenpenning, Mery Ebsen und Christian Ott.