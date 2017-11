Treffen der SPD : Mit neuem Schwung in die Kommunalwahl

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 09.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Husums Sozialdemokraten wollen sich erneuern. Aber von heute auf morgen geht das nicht. Und so gibt es schon ein paar neue Gesichter, aber die meisten sind hinlänglich bekannt. Überhaupt ist aller Anfang schwer und hätte nach Auffassung manches Genossen schon viel früher gemacht werden müssen. „Dann wäre es vielleicht nicht der Anfang vom Ende gewesen“, sagt einer. Die Niederlage im Bund sitzt tief und wird von vielen als „Quittung für die verfehlte Politik der vergangenen Jahre“ empfunden. Aber Kommunalpolitik ist anders“, bemüht sich Horst Bauer um Aufbruchstimmung und freut sich über die „Neuen“, die den Weg in die Gaststätte Kielsburg gefunden haben.

Um das Programm für die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 soll es an diesem Abend gehen, und dafür interessieren sich immerhin 19 Personen. „Funktionäre inbegriffen“, frotzelt ein Stadtverordneter „und immerhin mehr als beim Kegelclub“, legt der scheidende Ortsvorsitzende Matthias Ilgen nach. Wenn er sich da man nicht täuscht. Aber egal. In kleinerer Runde war das Programm zuvor in fünf Themenkomplexe aufgeteilt und in zwei Workshops schon einmal vorbereitet worden. Heute steht die erste Feuertaufe an. Findet es die Gnade der Mitglieder und wenn nicht, wie sehen deren Änderungs- und Ergänzungswünsche aus?

Doch zunächst erläutert Bauer den Neuen, wie Kommunalpolitik funktioniert. Hier gelte kein Regierungs- oder Oppositionsprinzip, sagt der Fraktions-Chef. Und auch wenn in der Sache bisweilen hart diskutiert werde, stehe die Zusammenarbeit ganz oben auf der Agenda. Um stärkste Kraft im Stadtverordnetenkollegium zu werden, brauche es Menschen, „die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – als Stadtverordnete oder auch als bürgerliche Mitglieder“. Eine Liste, in der sich eintragen soll, wer mitmachen will, verfehlt in erster Instanz allerdings ihre Wirkung. Kein einziges Kreuz. „Da müssen wir wohl noch mal nacharbeiten“, meint Torsten Schumacher und tatsächlich: In zweiter Runde klappt es besser.

Zu den Einzelthemen referieren dann die jeweiligen Fachleute in der Fraktion. Und nicht zuletzt im Hinblick auf den Ausgang der Bundestagswahl dürfte Bauer den Genossen aus der Seele sprechen, als er zum Thema „Arbeit, Wirtschaft und Tourismus“ Arbeitsplätze fordert, „von denen Menschen leben können. Wenn die Wirtschaft funktioniert, geht es auch den Leuten gut.“ Als „beschämend“ empfindet er den Zustand der Bundesstraße 5, der Marschbahn und des Husumer Hafens und fordert ein schnelleres Planungsrecht, für das in Kiel „jetzt andere zuständig sind“. Die verkehrliche Anbindung sei für Investoren sei eine wichtige Komponente, sich für oder gegen einen Standort zu entscheiden.

Beim Thema Dockkoog gibt sich der Fraktions-Chef kämpferisch. „Der Zeitplan ist machbar“, sagt er, „aber wir werden etwas dafür tun müssen.“ Die Versammelten haben Zweifel, wollen wissen, warum „das Pferd von hinten aufgezäumt“ werde: Angesichts der Besitzverhältnisse entstünde öffentlich der Eindruck, als bildeten Planung und Realität keine Einheit. Dem widerspricht Bauer, nennt als Beispiel das Nordsee-Hotel. Das werde mit dem Bau des neuen Deiches ohnedies verschwinden, und dem Betreiber gehe es, wenn er es nun plötzlich aufmöbeln wolle, allein darum, die Entschädigungssumme in die Höhe zu treiben.

Dessen ungeachtet forderten einige Mitglieder generell mehr Planungsoffenheit und Transparenz im politischen Prozess. Unterschiedliche Meinungen gab es zu der Frage, ob Husum eine Radfahrerstadt sei oder es erst noch werden müsse. Geradezu bissig reagierte Ulf von Hielmcrone auf die Vorhaltung, die Stadt habe beim Thema „Sozialer Wohnungsbau“ geschlafen. So eine Aussage ignoriere, dass sich sowohl die gesetzlichen Grundlagen als auch der Bedarf seit den 1960er und 70er Jahren erheblich verändert hätten. Gleichwohl sieht er in dieser Frage Handlungsbedarf. Und zum Thema Paulsen-Grundstück und der mehrheitlichen Aufhebung der 20-Prozent-Klausel für den Sozialen Wohnungsbau kündigt Bauer an: „Dieser Drops ist noch nicht gelutscht.“

Beendet wird die letzte Sitzung unter Ilgens Leitung mit dem Hinweis, dass das Wahlprogramm der Partei am Dienstag, 9. Januar, verabschiedet und dann auch die Kandidaten für die Kommunalwahl benannt werden sollen. Davor gibt es am 27. November das obligatorische Grünkohl-Essen mit Vorstandswahlen, bei denen auch über Ilgens Nachfolge entschieden wird. Beginn: jeweils 19 Uhr in der Gaststätte Kielsburg.