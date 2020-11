Polizei sucht Zeugen : Mit Messer und Elektroschocker: Pärchen überfällt Bäckerei in Garding

Kurz vor Ladenschluss betraten die Täter die Filiale in der Süderstraße.

26. November 2020, 13:02 Uhr

Garding | Am Mittwochabend, kurz vor Ladenschluss, um 17.55 Uhr, betraten ein männlicher Täter und eine weibliche Täterin maskiert die Bäckereifiliale in der Süderstraße in Garding. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, forderten die Täter unter Vorhalt eines Messers und eines Elektroschockers von der 29-jährigen Backwarenverkäuferin Geld und Zugang zum Tresor. Als diese angab, weder Geld noch einen Tresor zu haben, verließ das Pärchen die Filiale und flüchteten fußläufig in Richtung Tönning.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die am späten Nachmittag oder Abend Beobachtungen gemach haben, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04841/8300 in Verbindung zu setzen.

Beschreibung des Täters:

ca. 20 Jahre alt

170 groß

dunkler Kapuzenpullover

dunkles Halstuch

dunkle Hose und dunkle Turnschuhe

Beschreibung der Täterin:

ca. 20 Jahre alt

ca.165 cm groß

braune, längere Haare

schwarzes Halstuch

dunkler Kapuzenpullover, und dunkle Schuhe