„Storm-Course“: : Mit Husums berühmtesten Sohn von Loch zu Loch

Der Golf-Club Husumer Bucht ist bekannt für eine steife Brise, die an vielen Tagen im Jahr über die Bahnen des mehr als 70 Hektar großen Areals fegt und schon so manchen Golfer zur Verzweiflung gebracht hat. Nordfriesen ausgenommen, denn sie sind ja sturmerprobt – sollte man jedenfalls meinen.

Der Golfclub selbst ist nach Husum benannt, liegt aber in Schwesing. Die graue Stadt ist nur einen Steinwurf entfernt und feiert 2017 den Geburtstag ihres wohl bekanntesten Sohnes, Theodor Storm. Der wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Die Theodor-Storm-Gesellschaft hat aus diesem Anlass ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das unter www.storm-gesellschaft.de im Internet zu finden ist.

Auf den ersten Blick haben diese beiden Dinge so scheinbar gar nichts gemein, wäre da nicht das 30-jährige Bestehen des Golfclubs Husumer Bucht und die damit verbundene Suche nach kreativen Ideen. Eine davon bestand darin, Sport, Kultur und Genuss zu vereinen. Deshalb wurde das Clubrestaurant bereits Anfang des Jahres auf den Namen „Storms“ getauft.

Aber das allein reichte den Verantwortlichen nicht. Inmitten einer Landschaft gelegen, die, von Hochspannungsleitungen, Flugplatz und Windkraftanlagen einmal abgesehen, wohl sogar Storm als noch weitgehend unverändert empfände, hört nun auch der Golfplatz auf den Namen des Dichters. Die 18 Golfbahnen des „Storm-Courses“ behalten natürlich ihre Nummern, bekommen aber Zusatznamen von Novellen und Gedichten aus Storms Feder. Bahn 14 heißt zum Beispiel „Abseits“. Da aber jeder irgendwann einmal klein anfängt, wurden als erstes die Abschläge für Kinder nach der Novelle „Pole Poppenspäler“ benannt. Die Hinweisschilder darauf sind in Anlehnung an das alljährliche nternationale Figurentheater Festival, die „Pole-Poppenspäler-Tage“, die am 22. September beginnen und sich bis zum 1. Oktober erstrecken, mit entsprechenden Namen und Figuren versehen. Die Novelle „Pole Poppenspäler“ wurde 1874 veröffentlicht und zählt zu den bekanntesten Werken Storms für das junge Publikum. Übrigens: Kein Wunder, dass die mit 145 Metern kürzeste Bahn des „Storm-Courses“ – es ist die Nummer drei – „Der kleine Häwelmann“ benannt wurde. Und die längste Bahn – Bahn drei mit 518 Metern – trägt den bezeichnenden Namen „Das Elend“.

Doch zurück zum grünen Sport. Equipment und Kleidung sind im Proshop erhältlich. Neuerdings sind dort Golfbälle mit dem Konterfei von Theodor Storm im Angebot. Eine gute Gelegenheit, um diese Bälle erstmals auf die Bahn zu schicken bietet die 9. Husum-Trophy am Sonnabend, 19. August, ein Turnier, das dem Anlass gemäß kurzerhand in „Storm-Trophy“ umgetauft wurde. Und so soll das künftig auch bleiben. „Die Historie der Stadt Husum, geprägt von Storm und den regionalen Bedingungen, hat uns den Impuls gegeben, den Platz umzubenennen. Gleichzeitig schaffen wir hiermit ein Alleinstellungsmerkmal. Windige Golfplätze gibt es viele, die Doppeldeutigkeit des ,Storm-Courses‘ ist weltweit einmalig“, so das Club-Kreativ-Teams. Der Golf-Club Husumer Bucht ist voll auf Kurs – „Storm-Course“.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 07.Aug.2017 | 15:00 Uhr