CDU stellt Kandidaten auf : Mit „Husum im Herzen“ in die Kommunalwahl

Auch die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für die Kommunalwahl stehen fest. Zudem wurde das Wahlprogramm verabschiedet.

von Stefan Petersen

25. Januar 2018, 13:00 Uhr

Auch der CDU-Ortsverband Husum hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 6. Mai benannt. Auf Listenplatz 1 und damit als Anwärter auf das Amt des Bürgervorstehers kandidiert der Ortsvorsitzende Martin Kindl, ihm folgen auf den Plätzen 2 bis 5 Fraktionschef Christian Czock, Ralf Fandrey, Birgitt Encke und Sven-Thomas Schmidt-Knäbel. Die Vorschläge des Ortsvorstands für die Direktkandidaten und die Liste fanden allgemein breite Zustimmung. Ein Antrag, Jan Sörensen von Platz 18 der Liste auf den von Alfred Mordhorst gehaltenen Platz 9 vorzuschieben, wurde abgelehnt.

Unter dem Namen „Husum im Herzen“ stellte Kindl seinen Entwurf für das Kommunalwahlprogramm vor, in dem die wichtigsten Themen der Stadt und die Positionen der CDU dazu in Stichworten aufgelistet sind. Hier entwickelte sich zum Punkt „Bildung“ eine Debatte über den Vorschlag von Michel Deckmann, dem Vorsitzenden der Jungen Union Husum, die Forderung nach frei zugänglichem WLAN an den Husumer Schulen in das Programm mit aufzunehmen. Am Ende fand der Vorschlag keine Mehrheit und das Wahlprogramm wurde in der vorgelegten Form einstimmig verabschiedet.

Als Kreistags-Kandidaten wurden Michel Deckmann (Wahlkreis 17 Husum 2), Britta Lenz (Wahlkreis 18 Husum 3) und Jörn Zimmermann (Wahlkreis 19 Husum 4 / Mildstedt) vorgeschlagen. Sie müssen auf dem CDU-Kreisparteitag am 17. Februar im Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk bestätigt werden.

Direktkandidaten sind im Wahlbezirk 1 Schobüll: Günter Weinreich (Listenplatz 11); Wahlbezirk 2 VHS: Lothar Pletowski (LP 12); Wahlbezirk 3 K.-G.-Schule: Hans-Jörg Thauer (LP 8); Wahlbezirk 4 F.-T.-Schule: Niklas Deckmann (LP 13); Wahlbezirk 5 DRK-Kita: Sven-Thomas Schmidt-Knäbel (LP 5); Wahlbezirk 6 Diakonie: Ralf Fandrey (LP 3); Wahlbezirk 7 GS Husum Nord: Martin Kindl (LP 1); Wahlbezirk 8 TSS 1: Birgitt Encke (LP 4); Wahlbezirk 9 TSS 2: Brigitte Behrens (LP 6); Wahlbezirk 10 Bonhoeffer-Kita: Christian Czock (LP 2); Wahlbezirk 11 Straßenmeisterei: Adrian Gerlings (LP 15); Wahlbezirk 12 IAS: Lars Blaschke (LP 7); Wahlbezirk 13 Kita Rödemis: Alfred Mordhorst (LP 9) und im Wahlbezirk 14 Rathaus: Eduard Jäger (LP 14). Auf Listenplatz 10 findet sich Birte Niemann und auf den weiteren Listenplätzen folgen Jörn Zimmermann (16), Thomas Reichel (17), Jan Sörensen (18), Jürgen Bahnsen (19), Birgit Görke (20), Hans Heydtmann (21), Peter Becker (22) und Jordanis Pantelidis (23).