Vom Stall zum Kulturtreff : Mit einer Gitarre fing es an

Vor zehn Jahren haben Jonny und Evelyn Carstensen ihr Musik-Café in Norstedt eröffnet – das wollen sie mit einem bunten Programm feiern.

von shz.de

21. April 2018, 12:00 Uhr

Fast ungläubig blicken Jonny und Evelyn Carstensen in den Kalender. „Vor zehn Jahren haben wir dieses Café hier in Norstedt eröffnet“, erzählt Jonny und zeigt mit leuchtenden Augen auf den ehemaligen Bauernhof.

Wenn es nach dem Willen seiner Eltern gegangen wäre, dann hätte er den landwirtschaftlichen Familienbetrieb übernehmen und Bauer werden sollen. Doch schon als Kind habe Musik bei ihm eine große Rolle gespielt. „Ich wollte aber Klavierspielen lernen und hatte mir ein Klavier gewünscht.“ Was bei seinem Vater überhaupt nicht gut ankam. „Er meinte damals, dies sei brotlose Kunst“, erinnert sich Jonny. Kühe melken und auf dem Feld arbeiten, das wollte er auf keinen Fall. Doch mit elf Jahren bekam er eine Gitarre geschenkt. „Diese Gitarre war der Auslöser für meinen weiteren Werdegang“, stellt er im Nachhinein fest. Seither begleitet ihn das Saiteninstrument auf Schritt und Tritt. „Für mich stand damals schon fest, dass die Musik meine Zukunft gestalten wird“, erklärt der gelernte Erzieher.

Doch um die Zukunft zu gestalten, bräuchte man Visionen gepaart mit einer ordentlichen Portion Mut, gab Evelyn Carstensen zu verstehen. „Wir wollten einen Ort schaffen, wo mit vielen Menschen das Leben gemeinsam genossen werden kann.“ Die Idee sei es gewesen, die Musik an den Menschen zu bringen. „Das Café war eigentlich ein Nebenprodukt“, verrät ihr Gatte. Und so bekam das Ehepaar Carstensen im August 2008 die Konzession zur Führung eines Cafés.

Mittlerweile ist es zum Kulturtreffpunkt weit über die Grenzen Norstedts und den Bereich Viöl hinaus geworden. Und das Zehnjährige soll so richtig groß gefeiert werden. Natürlich mit viel Musik. Insgesamt zehn Veranstaltungen mit Künstlern und Musikern haben sie auf die Beine gestellt. Seit Januar ist eine Kunstausstellung mit Werken der Breklumer Malerin Ulla Dörring an der Wasserreihe 14 zu sehen. Und erst vor wenigen Tagen trat die Hamburger Band „High Life“ auf.



Weitere Programmpunkte





Einen Liederabend mit Rainer Martens von der Gardinger Musikantenbörse gibt es am 4. Mai in Jonny’s Café.

Am 14. Juli folgt das nächste Musik-Highlight. „Wir laden zu einem Fest mit Gitarrenfreunden ein“, verrät der Inhaber und hat dabei noch eine Überraschung im Köcher. „Wir möchten ein Sängerfest mit kleinen Chören durchführen.“

Am 28. Juli, 15 Uhr, betritt der bärtige Singer und Songwriter Andrew Ellis die Bühne. Ellis ist eine „One Man Band“. Er spielt Gitarre und Fuß-Drums, und wenn er nicht gerade singt, spielt er auf der Mundharmonika.

Einen Bildervortrag gibt es am 20. Oktober. „Brigitte Ritz wird über ihre Hilfsaktion in Namibia berichten“, erklärt Evelyn Carstensen.

Ab Oktober stellt dann Doris Rautenberg ihre Bilder im Norstedter Café aus. Vernissage ist am 29. September.

Besonders freut sich das Ehepaar auf den 30. Juni. An diesem Tag soll es die ultimative Jubiläumsveranstaltung geben. Was dann genau passiert? Da hüllen sich die beiden in Schweigen. „Es soll ein Überraschungsprogramm werden“, sagen sie und lächeln.