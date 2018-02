Der Himmel ist kein rechtsfreier Raum : Mit der Lizenz zum Fliegen

In Olderup steht ein Team mit sechs Drohnen-Piloten für vielfältige Einsatzzwecke zur Verfügung. Alle sind geschult und haben ihre Prüfung bestanden.

16. Februar 2018, 13:00 Uhr

In Olderup steht jetzt ein ganzes Team ausgebildeter Drohnen-Piloten für Einsätze bereit – wohl die ersten in Nordfriesland. Bürgermeister Thomas Carstensen und fünf Feuerwehrleute haben sich schulen und prüfen lassen – mit Erfolg.

Die Gemeinde hatte im Vorjahr einen Multicopter angeschafft und bei der Rehkitz-Suche vor der Frühjahrs-Mahd erste Erfahrungen sammeln können. Eine Wärmebildkamera zeigte ihnen genau an, wo sich Tiere versteckten. So konnten diese behutsam an den Rand der Weide getragen werden, bevor die kraftvollen Maschinen mit ihrem Schneidwerk loslegten. Seit Anfang Oktober ist aber laut Luftverkehrsordnung ein Kenntnisnachweis erforderlich, zumindest für die gewerbliche Nutzung von Multicoptern mit einem Gewicht von mehr als zwei Kilogramm.

Rasant stiegen auch in Schleswig-Holstein die möglichen Einsatzzwecke an. Rettungsdienste nutzen sie für die Suche nach Vermissten. Ingenieure inspizieren Photovoltaik- und Windkraftanlagen oder schauen an Gebäuden nach Schäden. Brand-Experten setzen die Fluggeräte in Ruinen ein, die sie wegen noch heißer Asche oder Einsturzgefahr nicht betreten können.

In Olderup sind es Feuerwehrleute, die nun für verschiedene Szenarien gerüstet sind und alle Vorschriften kennen. Denn auch für Einsatzkräfte von Behörden im Aufgabenbereich Ordnung und Sicherheit gilt, dass sie nicht einfach drauflos fliegen dürfen. Auch wenn sie bei ihren Einsätzen von der Führerschein-Pflicht befreit sind, müssen sie eine Menge Regeln beachten: den Flug ordentlich vorbereiten, Flugverbotszonen kennen, ein Flugbuch führen, Gefährdungen der eigenen Teams und Unbeteiligter abschätzen können sowie Datenschutz und Persönlichkeitsrechte beachten.

Michael Frank-Stever, der im Auftrag der AVB Flight-Academy in Büdelsdorf die Schulung und Prüfung in Olderup vornahm, verwies darauf, dass es für jeden Drohnen-Steuerer – auch den privaten – sicherlich besser sei, solche Lehrgänge zu besuchen. Schließlich sei der Himmel kein rechtsfreier Raum. Bußgelder würden sich auf bis zu 50.000 Euro belaufen. Und vor dem Hintergrund, dass Drohnen bereits mit Passagierflugzeugen kollidiert sind, fehlte auch dieser Hinweis von dem Ausbilder nicht: Die private Haftpflichtversicherung decke Schäden nicht ab.

Frank-Stever prüfte die Teilnehmer in drei Fachbereichen: Luftrecht, Meteorologie und Navigation. Bestanden haben alle: Thomas Carstensen, Dirk Hein, Marco Gemsa, Hans Niko Sterner und Oke Petersen. Unter ihnen sind auch Jäger, die im Frühjahr dann wieder bei der Suche nach Rehkitzen dabei sein werden.