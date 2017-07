Ballonfahrten bei den Husumer Hafentagen : Mit den Husumer Nachrichten in den Himmel über Husum

vergrößern 1 von 1 Foto: bandixen 1 von 1

Hoch hinaus: Am Sonntag, 6. August, bieten die Husumer Nachrichten gemeinsam mit den Stadtwerken Husum den Besuchern einen ganz neuen Blick auf die Hafentage. Auf dem Gelände der Stadtwerke wird ab 11 Uhr ein Ballon per Kran in die Luft gezogen – von da aus haben die Besucher einen atemberaubenden Blick auf den Hafen und die Stadt. Die Ballonfahrten sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Ein ganz besonderes Highlight bieten wir sechs Lesern unserer Zeitung an: Wer das Hafentage-Feuerwerk ab 22.30 Uhr vom Ballon aus erleben will, kann sich bis Mittwoch, 26. Juli, per Mail an kreisredaktion. husum@shz.de bewerben. Schreiben Sie kurz, warum gerade Sie zum Feuerwerk in die Luft müssen.

von Friederike Reußner

erstellt am 22.Jul.2017 | 07:00 Uhr