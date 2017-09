Hooge : Mit dem Transporter in den Graben

vergrößern 1 von 1 Foto: DPA 1 von 1

von Stephan Bülck

erstellt am 08.Sep.2017 | 19:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hallig Hooge ist in der Nacht zu Freitag (8.) der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg kam ein mit drei Personen besetzter Transporter auf der Hallig vor dem Anleger von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der 47 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem in Rendsburg stationierten Rettungshubschrauber in der Nacht in das Westküsten-Klinikum in Heide geflogen. Lebensgefahr bestand für den Verletzen zu keiner Zeit. Zwei weitere Fahrzeuginsassen blieben unversehrt. Nach Polizeiangaben wurde dem Fahrer im Heider Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizeistation Nebel auf Amrum übernahm die weiteren Ermittlungen.