St. Peter-Ording : Mit dem Flieger zum Strand

Mit einem leichten Ruck setzt das Flugzeug auf der Landebahn auf. Die Insassen der Cessna C172 werden gegen ihre Anschnallgurte gedrückt. Die Maschine wird langsamer, während der Tower immer näher kommt. Täglich starten und landen auf dem Flugplatz St. Peter-Ording, der 1968 eröffnet wurde, durchschnittlich bis zu 40 Maschinen. Umgeben von Feldern und Wiesen liegen die beiden 670 Meter langen und 30 Meter breiten Start- und Ladenbahnen, das Flugplatzgebäude mit dem Tower und dem Restaurant „Die Fliegerei“ vor den Toren des Badeortes. Lagerhallen mit Stellplätzen und einen Landeplatz für den Rettungshubschrauber gibt es auch.

Der Andrang auf den beiden Start- und Landebahnen, „07“ (70 Grad) und „25“ (250 Grad) nach der jeweiligen Ausrichtung benannt, ist wetterabhängig, heißt es von den Verantwortlichen der Flugplatzbetriebsgesellschaft. Laut einer Statistik gab es beispielsweise im Jahr 2016 2500 Flugbewegungen (Starts) mit etwa 8000 Fluggästen. Diese Zahlen beziehen sich größtenteils auf den Zeitraum der mitteleuropäischen Sommerzeit. So ist der Tower am Feldhausweg zwischen der Zeitumstellung Ende März und Ende Oktober von 10 bis 20 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten wird der Tower nur auf Anfrage geöffnet. „Wir sind sechs Flugleiter, die sich den Job teilen“, erklärt Uwe Karsten. Diese arbeiten jeweils fünf bis sechs Tage im Monat am Flugplatz.

„Unsere Aufgabe ist, den Flugverkehr zu entflechten“, sagt der ehemalige Bundeswehrflieger. Deswegen müssen sich die Piloten immer per Funk melden, schon bevor sie in die zwei bis drei Kilometer lange und ein Kilometer breite Platzrunde des Flugplatzes eindringen. „Sie sollten sich spätestens fünf Minuten – das bedeutet 15 nautische Meilen, also etwa 28 Kilometer – vor Erreichen den Flugplatzes ankündigen“, erklärt Flugleiter Ludwig Prüss. Anschließend sollen die Piloten noch drei Mal Kontakt zum Tower aufnehmen, erklärt sein Kollege Uwe Karsten. „Jeweils wenn sie im Gegenanflug, Queranflug und schließlich im Anflug sind“, so der Pensionär. Über Eiderstedt gebe es zwar Flugkorridore, die beträfen die kleineren Flugzeuge aber nicht, so Prüss: „Bis etwa 3000 Meter Höhe gibt es noch keine Korridore. Die Piloten schalten die Flugfrequenz des nächstliegenden Flugplatzes ein, um über den Verkehr informiert zu werden.“ Überlandfliegende nutzen den überregionalen Bremen-Radar. Die Fliegenden bekommen vom Flugleiter Informationen über weitere Flugzeuge und das Wetter. „Außerdem gebe ich ihnen die Landebahn vor sowie Informationen über den Luftdruck, damit sie den Höhenmesser einstellen können“, erklärt Karsten. Dieser verstellt sich nämlich mit zunehmender Höhe. Damit die Werte bei der Landung wieder stimmen, wird der Messer kurz vorher neu eingestellt.

Am Wochenende ist der Andrang auf den Flugplatz tendenziell am größten. „Bei gutem Wetter kommen viele vormittags gegen 10 Uhr. Sie verweilen dann ein bisschen, fahren mit den Rädern an den Strand oder in den Ort. Nachmittags fliegen dann die ersten wieder zurück“, beschreibt Prüss. „Manchmal kommen aber auch nur Leute vorbei, die bei uns tanken wollen. Hier in Norddeutschland sind wir fast die günstigste Tankstelle für Avgas“, wirbt sein Kollege Karsten. 1,79 Euro kostet der Liter am Feldhausweg.

Wenn die Flugzeuge gelandet sind, kommen die Piloten in den Tower, um die Landegebühren zu zahlen. „Diese sind von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Je schwerer das Flugzeug, desto teurer die Gebühr“, erklärt Karsten. Die Maschinen kommen aus ganz Europa, hauptsächlich aber aus Deutschland. Internationale Flüge? Ist es dann nicht einfach, mit einem Privatflugzeug zu schmuggeln? Alle Flugzeuge und deren Insassen unterliegen den Zoll- und Einwanderungsbestimmungen. Die Behörden hätten an kleinen Flugplätzen keine Vertretung vor Ort, würden aber über Ankünfte und Abflüge informiert und erscheinen gelegentlich unangekündigt zu Stichproben, erklären die Verantwortlichen der Betriebsgesellschaft.

Am Flugplatz ist zudem der Aeroclub zuhause. Der Verein hat zurzeit 21 Mitglieder. Besucher, die sich fürs Fliegen interessieren oder überlegen, den Pilotenschein zu machen, können hier an Schnupperflügen teilnehmen. „Jeder, der einmal mitgeflogen ist, ist begeistert und spricht von einem einmaligen Erlebnis“, schwärmt der Vorsitzende Dr. Mathias Schmidt. „Mein Traum als Kind war schon, Pilot zu werden. Es ist einfach eine Faszination.“

Auf dem Gelände stehen in der Regel sieben Maschinen: zwei Robin DR 400 sowie jeweils eine Cessna C172, eine Cessna C182, eine Beech35, eine Piper PA-18 und eine Piper PA-34. Sobald Wetter und Zeit es zu lassen, heben die Piloten des Aeroclub mit ihren Flugzeugen ab und genießen den Blick über Eiderstedt und das Wattenmeer von oben.



von Anna Rüb

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr