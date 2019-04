Weißstorch-Kolonie Bergenhusen : Mit dem Fernrohr durch das Storchendorf

Auf einem zweistündigen Spaziergang durch das Storchendorf Bergenhusen kommen die Teilnehmer den Tieren sehr nahe.

von msü

09. April 2019, 09:21 Uhr

Bergenhusen | Die größte Weißstorchen-Kolonie Schleswig-Holsteins brütet im beschaulichen Dorf Bergenhusen.

Die Störche sind mittlerweile aus Spanien und Afrika hier eingetroffen und haben mit der Brut begonnen. Bei einem zweistündigen Dorfrundgang erfahren Besucher viele Besonderheiten zu den Störchen und warum manche von ihnen für den Nabu „auf Sendung“ sind.

Ausgerüstet mit einem starken Fernrohr, besteht die einmalige Gelegenheit die Vögel ganz aus der Nähe zu betrachten.

Der Spaziergang findet am Sonntag (14.), ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist das Michael-Otto-Institut in der Goosstroot 1, in Bergenhusen. Anmeldungen sind erforderlich und werden unter der Telefonnummer 04885/570 entgegen genommen.