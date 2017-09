Hunde am Strand : Mit Bello und Co. nach St. Peter-Ording

vergrößern 1 von 1 Foto: Zoellner 1 von 1

Ein Hund setzt sich mitten auf die Buhne in St. Peter-Ording. Er uriniert. Das Rinnsal läuft langsam die Rillen der Holzplanken entlang. Der Hund geht weiter. Da kommt der nächste Vierbeiner vorbei – ein Mops. Er schnüffelt, hebt das Bein – sein Herrchen zieht ihn weiter. Am Übergang zur Seebrücke bellt ein Hund laut, ein anderer antwortet. Ein kleines Mädchen tollt mit einem Vierbeiner an der Leine über den Platz.

„Wer keine Hunde mag, hat hier ein Problem“, sagt Gabi Perrenoud aus Pforzheim. Sie kommt mit ihrem Ehemann Philippe und Hund Filou seit sieben Jahren nach St. Peter-Ording. „Der Ort ist sehr geeignet, Urlaub mit Hund ist hier einfach schön“, so Philippe Perrenoud. Diese Meinung teilen anscheinend viele Urlauber. „Auf den Wohnmobil-Stellplätzen haben bestimmt 70 Prozent der Leute ihren Hund dabei“, schätzen Elke und Bernd Engstermann. Die beiden Wuppertaler sind mit ihrem viermonatigen Rüden Momo zu Gast im Nordseeheilbad.

Im Urlaubsort kommt es jedoch häufig zu Konflikten zwischen Hundebesitzern und anderen Gästen. „Von 100 Beschwerde-E-Mails im Jahr drehen sich etwa 85 um Hunde“, schätzt die stellvertretende Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff. Es sind Beschwerden von Badegästen, deren Rucksäcke am Strand von Vierbeinern angepinkelt wurden oder die selbst von Hunden attackiert wurden. Andere haben am Strand angeschwemmte Kotbeutel gefunden. „Es ist toll, dass man bei uns mit den Hunden überhaupt an den Strand darf. An vielen anderen Orten ist selbst das verboten“, betont Höfinghoff. Dafür gebe es aber klare Regeln. „Hunde sind an kurzer Leine zu führen. Das dient zu ihrem eigenen Schutz und dem der Natur und der Tierwelt.“ Hunde sollen einerseits nicht die rastenden und brütenden Vögel aufscheuchen. Und andererseits droht ihnen auch selbst Gefahr: „Schlicklöcher in den Salzwiesen können für Hunde selbst gefährlich werden. Sie rennen rein, buddeln sich fest und das Herrchen findet sie nicht wieder.“

Seit einem Jahr gibt es zwei Hunde-Auslaufflächen am Strand. Nach jahrelangem Ringen mit Nationalpark und Schutzstation konnte die Tourismus-Zentrale diese einrichten. „Und das mitten im Nationalpark. Wir haben eine Probezeit von zwei Jahren“, betont Höfinghoff. Die Hälfte ist nun um. Die Flächen befinden sich nördlich des FKK-Strandes in Ording Nord und im Strandabschnitt Bad auf der Sandbank. „Sie sind ein bisschen außerhalb, damit Hunde wirklich frei laufen können“, sagt Höfinghoff. Seit ein paar Wochen gibt es auch eine 3000 Quadratmeter große Freilauffläche innerorts. In dieser Saison informierten zwei Mitarbeiter am Strand die Hundebesitzer über die Regeln. Laut der beiden Mitarbeiter waren die meisten Urlauber einsichtig und argumentierten, sie hätten vom Leinenzwang nichts gewusst. „Es gab aber auch Leute, die mehrmals am Tag angetroffen wurden und jedes Mal eine neue Ausrede hatten“, so Höfinghoff.

Immer mehr Urlauber mit Hund zieht es nach St. Peter-Ording. Einige Vermieter spezialisieren sich auf diese Zielgruppe. Manche Hotels trennen Hunde- und Nicht-Hundebesitzer nach Etagen, um Allergikern beispielsweise entgegenzukommen. Das Ehepaar Buchholz ist auf einem Campingplatz in Tating untergekommen. „Dort werden unsere Hunde geduldet. Die Leute kennen uns und wissen, dass wir anständig sind“, sagt Stefan Buchholz. Der Münchner macht hier mit seiner Frau Yvonne und vier spanischen Hunden Urlaub. „Wir sind wegen der Hunde hier. Denn in St. Peter-Ording ist es nicht so heiß und der Strand ist so weitläufig“, sagt Yvonne Buchholz. Bisher haben die beiden noch keine Feindseligkeit gegenüber ihren Hunden erfahren. Stress mit anderen Vierbeinern oder Besitzern gab es auch noch nicht. „Man sieht ja schon von Weitem, wenn ein anderer Hund kommt. Dann geht man eben ein paar Meter weiter nach rechts oder links“, erklärt Stefan Buchholz.

Aber natürlich müssen sich nicht nur die Hunde benehmen, Herrchen und Frauchen müssen auch deren Hinterlassenschaften entsorgen. Laut Tourismus-Zentrale sind 60 Kotbeutel-Spender aufgebaut, es werden 1,2 Millionen kostenfreie Beutel im Jahr ausgegeben. „Wir haben über 280 Mülleimer im Ort verteilt, die teilweise mehrfach täglich geleert werden“, so Höfinghoff.

Die Hundehalter sind auch selbstkritisch. „Regeln sind nur für Leute, die sich auch daran halten wollen. Es gibt leider viel zu viele, bei denen das nicht der Fall ist“, sagt Stefan Buchholz. Das hat auch Gabriela Mampoteng beobachtet: „Auch manche Einheimische sammeln die Haufen ihrer Tiere nicht ein.“ An die Regeln müssen sich die Leute halten. „Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir die Erlaubnis für die Freilaufgebiete am Strand wieder verlieren. Und dann ist das Geschrei groß“, so appelliert die Tourismus-Chefin an die Hundebesitzer. „Es liegt in Ihrer Hand. Halten Sie sich an die Regeln.“