Hallenbad-Vergleich : Mit Bädern (nicht) baden gehen

In Husum soll 2020/21 ein neues Hallenbad entstehen – und es muss sich an vier anderen in der Region messen lassen.

von Stefan Petersen

06. April 2018, 11:00 Uhr

Husum plant sein neues Hallenbad: Solebecken, Cabrio-Dach und Hub-Boden sind einige der Ideen, die in der Projektgruppe diskutiert werden. Kosten: mindestens 23 Millionen Euro. Die Stadt hofft, die Hälfte davon als Fördermittel einzuwerben.

Dass die Kreisstadt ein Hallenbad braucht, ist unstrittig, auch wenn mit dem Campusbad in Flensburg, dem Fjordarium in Schleswig, der Dünen-Therme in St. Peter-Ording und der Dithmarscher Wasserwelt in Heide gleich vier Hallenbäder im Umkreis von unter 50 Kilometern liegen. Doch so ein Bau kann teuer werden, wie andere Beispiele im Norden zeigen. Eines der abschreckendsten ist wohl die Glücksburger Fördelandtherme, mit gut sieben Millionen Euro Förderung gebaut und so defizitär, dass sie den Haushalt der 6000-Einwohner-Stadt massiv belastet. Jährlich zahlt Glücksburg 660.000 Euro Zuschuss – und mit 330.000 Euro zusätzlich Kredite ab. Um ein ähnliches finanzielles Fiasko zu vermeiden, beerdigte die Stadt Schleswig 2013 ihr eigenes Thermenprojekt.

Husums Vizebürgermeister und SPD-Fraktionschef Horst Bauer rechnet mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Baukosten sogar mit 27 Millionen Euro in 2020/21. Doch ist er überzeugt, das jährliche Defizit unter einer Million Euro halten zu können: „Aktuell bezuschussen wir das Husum Bad mit 600.000 Euro. Für das neue Bad peilen wir 800.000 Euro an – die Finanzierungskosten eingerechnet.“ Wenn dessen Attraktivität mehr Besucher anzieht und die Lage stimmt: „Das Bad muss gut erreichbar sein – dieser Tatsache haben auch die Planer in Flensburg und Heide Rechnung getragen.“ Die touristische Anziehungskraft der Dünen-Therme werde man wohl nicht toppen können und so groß wie das Campusbad werde das Husumer Bad auch nicht, aber das Fjordarium hoffe man schon zu übertreffen.

Campusbad

Das Campusbad in Flensburg hat das größte Hallenbecken der Nordregion mit acht 50-Meter-Sportbahnen. Für insgesamt 17,6 Millionen Euro erbaut, wurde das Sport- und Erlebnisbad 2010 eröffnet und wird seit 2013 von der Flensburger-Stadtwerke-Tochter Förde Bäder GmbH betrieben. Ein Lehrschwimmbecken mit Strömungskanal, ein Relaxbecken mit Wasserfall und Wildbach, Wasserrutsche, Whirlpool, Massage-Sitzbänke, eine Saunalandschaft und ein Bistro gehören zur Ausstattung. Nach Angaben von Geschäftsführer Dr. Andreas Ostmann sind 2016 und 2017 an laufenden Gesamtkosten 2,4 bis 2,6 Millionen Euro angefallen. Da Erlöse von 1,8 bis 2,0 Millionen Euro erzielt wurden, ergibt sich ein durchschnittliches Defizit von 600.000 Euro.

Fjordarium

Das Fjordarium in Schleswig ist ein kombiniertes Sport- und Spaßbad und mit sechs 25-Meter-Bahnen gut für den Schul- und Vereinssport geeignet. Erbaut in den 1970er Jahren, erhielt es seinen Namen 2016 nach einer 3,1 Millionen Euro teuren Sanierung. Neben Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken hat es einen Baby-Bereich und eine großzügige Saunalandschaft sowie ein Bistro und einen Medienraum mit Wlan-Anbindung. Rutschen gibt es nicht, aber Drei- und Fünf-Meter-Sprungtürme. Betrieben wird es von den Schleswiger Stadtwerken. Geschäftsführer Wolfgang Schoofs beziffert die jährlichen Betriebskosten auf 2,3 Millionen Euro, denen ein Erlös von 620.000 Euro entgegensteht. Das bedeutet ein Defizit von 1,68 Millionen Euro.

Dünen-Therme

Die Dünen-Therme in St. Peter-Ording wurde 1968 als Meerwasserwellenbad erbaut und 2013/14 für 11,98 Millionen Euro zum heutigen Freizeit- und Erlebnisbad mit Turbo-, Wildbach- und Reifenrutsche sowie Whirlpool und Saunalandschaft mit fünf Saunen umgebaut. Im Hallenbad mit 25-Meter-Bahnen werden als Attraktion zu jeder halben und vollen Stunde Wellen erzeugt. Es gibt ein Außenbecken sowie einen Dünengarten mit Wasserfall. Nach Angaben von Georg Römer, dem Leiter des Gesundheits- und Wellnesszentrums der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording, die das Bad betreibt, betrugen die Betriebskosten 2017 2,73 Millionen Euro bei einem Erlös von 2,28 Millionen Euro. Das entspricht einem Defizit von 454.000 Euro.

Dithmarscher Wasserwelt

Erbaut 1975 und 2001 bis 2003 für 7,4 Millionen Euro grundlegend erneuert, verfügt die Dithmarscher Wasserwelt in Heide im Hallenbereich über sechs 50-Meter-Bahnen. Neu hinzugekommen sind zwei Röhrenrutschen von 20 und 80 Meter Länge, ein Solebad, ein Eltern-Kind-Bereich sowie ein Spaß-Außenbecken mit Insel und diversen Attraktionen, das schwimmend vom Innenbereich aus zu erreichen und bei 30 Grad Wassertemperatur ganzjährig geöffnet ist. Der Saunabereich wurde auf vier Kabinen erweitert. Das Bad wird von den Stadtwerken Heide betrieben. Deren Geschäftsführer Stefan Vergo nennt ein Defizit von 1,6 Millionen Euro pro Jahr. Die jährlichen Betriebskosten und Erlöse des Bades werden nicht öffentlich bekannt gegeben.