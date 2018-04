Husumer Redetalent : Mit Argumenten punkten

Der 15-jährige Theodor-Storm-Schüler Lennert Möllgaard steht im Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend debattiert“.

von Stefan Petersen

25. April 2018, 11:00 Uhr

Reden ist sein Ding – und mit diesem Talent fährt er im Juni für Schleswig-Holstein nach Berlin: Lennert Möllgaard hatte im März das Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ in Kiel in der Altersklasse 2 für sich entschieden und sich damit das Ticket für den Bundesentscheid gesichert. Und auf den bereitet sich der 15-jährige Theodor-Storm-Schüler entsprechend vor: „Der Preis für den Erfolg im Kieler Landeshaus ist ein fünftägiger Rhetorik-Workshop in Bayern im Mai“, erläutert der Bohmstedter. Schon der zweite gewonnene Kurs dieser Art: „Nach dem Regionalwettbewerb gab es ein dreitägiges Seminar zur Vorbereitung auf das Landesfinale – von dieser Stufe an ist schon mehr Einblick in den Wettbewerb notwendig.“

Der gliedert sich in verschiedene Stufen und beginnt jedes Jahr schulintern in zwei Altersgruppen, den Sekundarstufen 1 (9. Klasse) und 2 (10. bis 12. Klasse). „Das ist ein Thema im Unterricht: Artikulieren, Sprechen, Zuhören“, sagt Deutsch-Lehrerin Nicole Mews, die Lennert betreut. Aus jeder Altersgruppe kommen jeweils der Gewinner und der zweite Sieger weiter – vom Schul- über Kreis- und Land- bis hin zum Bundeswettbewerb.

In der Regionalausscheidung ist Lennert „nur“ Zweiter geworden, konnte sich aber im Landesfinale den ersten Platz zurückholen. Debattiert wurde da über die Frage „Sollen Nicht-EU-Ausländer, die dauerhaft in Deutschland leben, bei Kommunalwahlen wählen dürfen?“ „Drei Tage vorher haben wir das Thema bekommen und mussten uns darauf vorbereiten, sowohl die Pro- als auch die Contra-Seite darlegen zu können“, erläutert Lennert. „Welche Seite man vertritt, wird erst kurz vorher ausgelost.“ Es debattieren immer zwei gegen zwei, die ganze Runde dauert 24 Minuten. „Gefragt sind kurze Redebeiträge von einer halben Minute Dauer. Wer zu lange redet, wird schlecht bewertet.“

Die Bewertung wird von einer Jury vorgenommen – „Drei Personen, Lehrer, Politiker und so weiter, je nach Stufe des Wettbewerbs“, sagt Nicole Mewes. Auch das Publikum werde entsprechend hochkarätiger: „Im vergangenen Jahr war beim Finale sogar der Bundespräsident dabei.“ Und natürlich die Vertreter der Verbände, die „Jugend debattiert“ unterstützen – die Hertie-, die Robert-Bosch- und die Heinz-Nixdorf-Stiftung, die Stiftung Mercator sowie die Kultusministerkonferenz.

Das alles macht Lennert nichts aus. Im Gegenteil freut er sich über die Resonanz, die ihm zuteil wird: „Nach dem Sieg im Landeswettbewerb gab es viele Gratulationen auf WhatsApp und in Bohmstedt selbst, und meine Eltern sind sehr stolz auf meinen Einzug ins Finale.“ War es am Anfang noch der Spaß an der Freud’, wird der Wettbewerb in den höheren Stufen „zunehmend seriöser“, wie sich der 15-Jährige ausdrückt. Und zeigt durchaus auch schon Einflüsse auf seine Zukunftsplanung: „Ich kann mir schon vorstellen, später etwas in Richtung Politik zu machen“, sagt er ernst. Studieren will er nach dem Abitur auf jeden Fall: „Politik, Jura – oder vielleicht auch Medizin.“ Die interessiere ihn nämlich auch sehr. „Ein Beruf mit Zukunft – aber wie ich mich am Ende entscheiden werde, weiß ich noch nicht.“

Sollte er auch im Bundes-Finale erfolgreich sein, wird er zumindest ein Netzwerk haben, dass bei der beruflichen Karriere hilfreich sein kann: „Die ersten sechs kommen in ein Alumni-Programm, das weit über die Schulzeit hinaus reichen wird.“ Und Kontakte schaden bekanntlich nie.