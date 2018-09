Uelvesbüll : Mit 32 jungen Aktiven fing alles an

Die Jugendfeuerwehr Roter Haubarg feiert ihren zehnten Geburtstag mit vielen Gästen und lustigen Wettkämpfen.

von Patricia Wagner

18. September 2018, 16:24 Uhr

Zehn Jahre besteht die „Jugendfeuerwehr Roter Haubarg“ – und das wurde mit einem tollen Event auf der Festwiese in Uelvesbüll gefeiert. 150 Gäste waren zum Gratulieren erschienen.

Zunächst gaben die Jugendwehren mit Übungsszenarien Einblicke in ihr Können, dann folgten die Wettkämpfe „Jugendfeuerwehren gegen große Einsatzfeuerwehren“. Hierbei stand der Spaß im Vordergrund: Insbesondere der Wassertransport in der Schubkarre sorgte immer wieder für Lachsalven. Dass dabei insbesondere jener Kamerad, der den vollen Wassereimer in der Schubkarre möglichst waagerecht halten musste, in jedem Falle pitschnass ans Ziel kam, war der Hindernisstrecke und dem Schubkarrenschieber geschuldet. Wiederholt landete die Karre dabei in Seitenlage und die Ladung ging futsch. Am Ende gelangte die Einsatzabteilung der Witzworter Feuerwehr auf den ersten Platz und konnte auch beim Löschangriff den ersten Platz belegen. Beim Schnelligkeits-Angriff siegte dagegen die wieselflinke Jugendfeuerwehr.

Vor dem Grillfest, das bis in die späten Abendstunden dauerte, gab Jugendfeuerwehrwart Christian Konrad einen eindrucksvollen Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt und begann mit den Worten: „Als erstes möchte ich nur sagen, wir haben da etwas ganz Tolles ins Leben gerufen!“ Stolz könne man auf die Kids der ersten Stunde blicken: Birger Kniese, Tordis Jannsen, Tjorben Davids und Tarik Jannsen. „Sie alle sind heute selbst Jugendwarte – und das sagt doch einiges über die Jugendfeuerwehr aus.“

Hansi Simon hatte einst den Ball ins Rollen gebracht; Die Gründung fand am 18. Mai 2008 in Uelvesbüll mit den Gemeinden Simonsberg, Witzwort und Uelvesbüll statt. 32 Interessierte mit Familien und vielen Ehrengästen waren dabei. Die Jugendbetreuer seinerzeit: 1. Jugendwart Christian Konrad, Stellvertreter Thomas Peters (Uelvesbüll), Hans Wichmann mit Vize Marcel Savelsberg (Witzwort), Stefan Bertram und Stellvertreter Rainer Jöns (Simonsberg).

Stefan Bertram blieb bis September 1. Jugendwart, ab da übernahm Christian Konrad und blieb bis heute. 26 Jugendliche bestanden in 2009 die Flamme 1; Uniformen, Arbeitskleidung und vieles mehr wurden angeschafft. Im Oktober 2010 gründete die Simonsberger Feuerwehr eine eigene Jugendwehr. Es folgten viele Abnahmen der Flammen 1, 2 und 3 sowie Leistungsspangen und Truppmannausbildungen. Highlights waren stets die Herbstabschluss-Übungen. „Daneben gab es noch viele weitere Veranstaltungen wie Eislaufen, Besichtigungen, Erste-Hilfe-Kurse, Westküstenmärsche, Kanufahrten und vieles mehr. In jedem Jahr fuhr die Gruppe zum Zeltlager – dabei flog bei Sturm sogar einmal das Zelt weg, und die Übernachtung fand im Gemeindehaus statt. In Damp musste das Zelt aufgrund von Überschwemmung gegen das Fun-Center eingetauscht werden, und in Otterndorf/Landkreis Cuxhaven sorgte ein starkes Gewitter für Unterbrechung.

2017 war die Gruppe beim ersten Amtszeltlager in Rantrum dabei. Durch diverse Aktionen wurde Geld für das eigene große Zelt erarbeitet; Feldbetten spendierte der Feuerwehr-Förderverein Witzwort.

Jugendfeuerwehrwart Christian Konrad schloss seinen Rückblick mit den Worten: „Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht.“ Tosender Beifall gab ihm Recht.